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    • «Проявите милосердие и доброту к выбору Медины»: Чепчугов – о переходе Хесуса из ЦСКА в «Спартак»

    «Проявите милосердие и доброту к выбору Медины»: Чепчугов – о переходе Хесуса из ЦСКА в «Спартак»

    Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов оценил трансфер нападающего команды Хесуса Медины в «Спартак».

    • Медина перешел из ЦСКА в «Спартак» за 6 миллионов евро + бонусы.
    • Контракт с ним заключен до 30 июня 2026 года.
    • Полузащитник провел в ЦСКА 1,5 сезона. Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.

    «Трансфер Медины – фантастический переход талантливого и умеющего играть на нескольких позициях футболиста в «Спартак»! Слава богу, что в нашем чемпионате появляются новые восходящие звезды!

    Не осуждайте Медину, а проявите милосердие и доброту к его выбору! Приобретите в себе человеческие качества, приобретите алтарь в душе своей. Медина приобрел не деньги, а новую команду, чтобы радовать нас своей игрой. Отпустите со спокойной душой. Успехов, Хесус, в новом клубе!» – сказал Чепчугов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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