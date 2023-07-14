«Проявите милосердие и доброту к выбору Медины»: Чепчугов – о переходе Хесуса из ЦСКА в «Спартак»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов оценил трансфер нападающего команды Хесуса Медины в «Спартак».

Медина перешел из ЦСКА в «Спартак» за 6 миллионов евро + бонусы.

Контракт с ним заключен до 30 июня 2026 года.

Полузащитник провел в ЦСКА 1,5 сезона. Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.

«Трансфер Медины – фантастический переход талантливого и умеющего играть на нескольких позициях футболиста в «Спартак»! Слава богу, что в нашем чемпионате появляются новые восходящие звезды!

Не осуждайте Медину, а проявите милосердие и доброту к его выбору! Приобретите в себе человеческие качества, приобретите алтарь в душе своей. Медина приобрел не деньги, а новую команду, чтобы радовать нас своей игрой. Отпустите со спокойной душой. Успехов, Хесус, в новом клубе!» – сказал Чепчугов.