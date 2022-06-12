«Люблю! Обнял». Чепчугов поддержал певца Бибера, у которого паралич лица

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поддержал в социальной сети певца Джастина Бибера. У канадца парализовало лицо.
«Иисусу Христосу отбили правую лицевую кость на лице. Действительно, у меня бывает боль в той области, но у меня это не болезнь.
Джастин Бибер, люблю! Оставайтесь сильным и радуйте весь мир своими хитами! Обнял», – написал спортсмен.
- В июле Чепчугов сыграл на профессиональном уровне впервые за 4 года.
- Чепчугов принадлежал ЦСКА с 2010 по 2017 год.
- За это время он провел в РПЛ 14 матчей и пропустил 21 гол.
Источник: Бомбардир.ру