«Люблю! Обнял». Чепчугов поддержал певца Бибера, у которого паралич лица

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поддержал в социальной сети певца Джастина Бибера. У канадца парализовало лицо.

«Иисусу Христосу отбили правую лицевую кость на лице. Действительно, у меня бывает боль в той области, но у меня это не болезнь.

Джастин Бибер, люблю! Оставайтесь сильным и радуйте весь мир своими хитами! Обнял», – написал спортсмен.