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«Люблю! Обнял». Чепчугов поддержал певца Бибера, у которого паралич лица

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поддержал в социальной сети певца Джастина Бибера. У канадца парализовало лицо.

«Иисусу Христосу отбили правую лицевую кость на лице. Действительно, у меня бывает боль в той области, но у меня это не болезнь.

Джастин Бибер, люблю! Оставайтесь сильным и радуйте весь мир своими хитами! Обнял», – написал спортсмен.

  • В июле Чепчугов сыграл на профессиональном уровне впервые за 4 года.
  • Чепчугов принадлежал ЦСКА с 2010 по 2017 год.
  • За это время он провел в РПЛ 14 матчей и пропустил 21 гол.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +13954

    Fusballer 5 минут назад

    По-п_идорски как-то.

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