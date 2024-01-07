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    Теплое поздравление Чепчугова с Рождеством

    Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поздравил болельщиков с Рождеством.

    «Рождество имеет огромную значимость для нашего народа и всей планеты в целом. Его приход ждут в каждом доме. В такие дни хочется верить, что на планете настанет мир. Я надеюсь, что все болельщики РПЛ смогут помириться в Рождество и у нас не будет больше ссор.

    Футбол – это самая популярная игра в мире, которая дает радость людям. К нам в страну приезжают футболисты и тренеры из разных стран, чтобы передать свои опыт и знания. Надеюсь, что так и будет дальше, ведь это сделает наш чемпионат только сильнее», – сказал Чепчугов.

    • Игрок завершил карьеру в 2021 году.
    • В составе ЦСКА Чепчугов трижды брал РПЛ.
    • У Сергея в РПЛ 14 матчей, 20 пропущенных голов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.01.2024 11:12
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