Теплое поздравление Чепчугова с Рождеством

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поздравил болельщиков с Рождеством.

«Рождество имеет огромную значимость для нашего народа и всей планеты в целом. Его приход ждут в каждом доме. В такие дни хочется верить, что на планете настанет мир. Я надеюсь, что все болельщики РПЛ смогут помириться в Рождество и у нас не будет больше ссор.

Футбол – это самая популярная игра в мире, которая дает радость людям. К нам в страну приезжают футболисты и тренеры из разных стран, чтобы передать свои опыт и знания. Надеюсь, что так и будет дальше, ведь это сделает наш чемпионат только сильнее», – сказал Чепчугов.