Чепчугов сравнил Лещука с Эйнштейном

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал гол вратаря «Динамо» Игоря Лещука в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).
«О боже мой! Он как Эйнштейн – физик, теоретик. Он словно творец для «Динамо». Такой милости даже Лев Яшин себе не позволял. Растет молодая звезда, я восхищаюсь талантом Лещука», – сказал Чепчугов.
- Лещук забил гол в ворота «Ахмата» на 90+5-й минуте гостевого матча 17-го тура РПЛ 2 декабря. Встреча закончилась ничьей 1:1.
- Он стал первым вратарем в истории чемпионатов России, которому удалось забить гол с игры.