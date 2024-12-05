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    Чепчугов сравнил Лещука с Эйнштейном

    Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал гол вратаря «Динамо» Игоря Лещука в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

    «О боже мой! Он как Эйнштейн – физик, теоретик. Он словно творец для «Динамо». Такой милости даже Лев Яшин себе не позволял. Растет молодая звезда, я восхищаюсь талантом Лещука», – сказал Чепчугов.

    • Лещук забил гол в ворота «Ахмата» на 90+5-й минуте гостевого матча 17-го тура РПЛ 2 декабря. Встреча закончилась ничьей 1:1.
    • Он стал первым вратарем в истории чемпионатов России, которому удалось забить гол с игры.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.12.2024 18:33
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    Комментарии (5)
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    DOCTOR PENALTY
    1733413973
    "Легенда" о "легенде"! ))*
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    Fju-2
    1733414075
    Непонятно, это он с сарказмом или опять ведьма заставляла есть окурки.
    Ответить
    ...уефан
    1733414757
    ...наверное Бомбера начитался Чепчугов на ночь глядя, теперь бредит...
    Ответить
    Spartak_forv@
    1733418058
    Может Чепчугов не сумасшедший,а тролль и «человек эпохи постмодрена»?Наш Энди Кауфманн
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