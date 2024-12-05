Чепчугов сравнил Лещука с Эйнштейном

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал гол вратаря «Динамо» Игоря Лещука в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

«О боже мой! Он как Эйнштейн – физик, теоретик. Он словно творец для «Динамо». Такой милости даже Лев Яшин себе не позволял. Растет молодая звезда, я восхищаюсь талантом Лещука», – сказал Чепчугов.