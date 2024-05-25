Чепчугов прокомментировал скорый трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о готовящемся трансфере голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Не советую бороться с титаном Доннаруммой за место в основе, ведь за плечами у Джанлуиджи есть шикарный европейский опыт. С точки зрения нового вызова, опыта, престижа и развития для Матвея – это заманчивое предложение. Возраст Матвея позволяет ему попробовать себя в топ-клубе.
Если эта сделка действительно близка к завершению, то Сафонов должен понимать, что он может присесть на лавочку в «ПСЖ», – сказал Чепчугов.
- Предполагается, что сделка по переходу Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ в конце мая – начале июня.
- В текущем сезоне 25‑летний вратарь сыграл в 29 матчах РПЛ, пропустил 27 мячей и провел 10 встреч на ноль.
- Сафонов всю карьеру проводит в «Краснодаре».