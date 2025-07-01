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«Боруссия Д» – «Монтеррей»: прогноз на матч 2 июля с 63% вероятностью захода ставки

01 июля 2025 12:57
Боруссия Д - Монтеррей
02 июл. 2025, среда 04:00 | Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
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1.92
Обе забьют – коэффициент 1.92
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На стадии 1/8 финала Клубного чемпионата мира в Атланте встречаются «Боруссия Д» и «Монтеррей» – команды, прошедшие групповой этап без поражений. Немцы уверенно обыграли «Ульсан», ранее взяли верх в результативной встрече с «Мамелоди Сандаунз», сыграли вничью с «Флуминенсе» и не проигрывают 10 матчей подряд. «Монтеррей» не уступает в последних 3 матчах турнира, а победа 4:0 над «Уравой» подтверждает их силу.

«Боруссия Д»

«Боруссия» демонстрирует стабильность в атаке и результативность: 12 голов за 5 матчей. В 9 из 11 последних игр команда забивает. При этом оборона не безупречна – в среднем 1 пропущенный мяч за игру. Команда уверенно контролирует мяч и остро атакует.

«Монтеррей»

Мексиканцы забивают в 16 из 18 последних матчей и набрали хорошую форму. В последних 5 играх – 9 голов. Однако против более организованных соперников возникают сложности, как в ничьих с «Ривером» и «Интером».

Прогноз на матч

С учeтом результативности обеих команд и статистики последних игр, логично ожидать обмена голами. «Боруссия» играет смело, «Монтеррей» стабилен впереди – ставка на голы выглядит надeжной.

Вероятность захода – около 63%, потому что:

  • обе команды забивают в большинстве матчей турнира;
  • средняя результативность: 2.4 у «Боруссии», 1.8 у «Монтеррея» за 5 игр;
  • «Боруссия» пропускает даже при победах.

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.92

1.92
Обе забьют – коэффициент 1.92
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Автор: Гроховский Сергей
Клубный чемпионат мира Монтеррей Боруссия Д
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