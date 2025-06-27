Суперкомпьютер определил главных фаворитов клубного ЧМ перед 1/8 финала

Суперкомпьютер Opta Analyst оценил вероятность победы в клубном чемпионате мира всех участников 1/8 финала.
Главным фаворитом КЧМ остается действующий победитель Лиги чемпионов – «ПСЖ». Вероятность их триумфа – 20,61 процента.
- «ПСЖ» – 20,61%
- «Манчестер Сити» – 20,40%
- «Интер» – 12,39%
- «Бавария» – 11,28%
- «Челси» – 10,45%
- «Реал» – 9,69%
- «Боруссия Д» – 5,63%
- «Бенфика» – 4,25%
- «Ювентус» – 2,46%
- «Палмейрас» – 0,89%
- «Фламенго» – 0,50%
- «Аль-Хиляль» – 0,44%
- «Ботафого» – 0,42%
- «Интер Майами» – 0,28%
- «Монтеррей» – 0,20%
- «Флуминенсе» – 0,11%
Источник: Opta Analyst