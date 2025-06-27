Суперкомпьютер определил главных фаворитов клубного ЧМ перед 1/8 финала

Суперкомпьютер Opta Analyst оценил вероятность победы в клубном чемпионате мира всех участников 1/8 финала.

Главным фаворитом КЧМ остается действующий победитель Лиги чемпионов – «ПСЖ». Вероятность их триумфа – 20,61 процента.