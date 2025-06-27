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Суперкомпьютер определил главных фаворитов клубного ЧМ перед 1/8 финала

Сегодня, 14:14
1

Суперкомпьютер Opta Analyst оценил вероятность победы в клубном чемпионате мира всех участников 1/8 финала.

Главным фаворитом КЧМ остается действующий победитель Лиги чемпионов – «ПСЖ». Вероятность их триумфа – 20,61 процента.

  1. «ПСЖ» – 20,61%
  2. «Манчестер Сити» – 20,40%
  3. «Интер» – 12,39%
  4. «Бавария» – 11,28%
  5. «Челси» – 10,45%
  6. «Реал» – 9,69%
  7. «Боруссия Д» – 5,63%
  8. «Бенфика» – 4,25%
  9. «Ювентус» – 2,46%
  10. «Палмейрас» – 0,89%
  11. «Фламенго» – 0,50%
  12. «Аль-Хиляль» – 0,44%
  13. «Ботафого» – 0,42%
  14. «Интер Майами» – 0,28%
  15. «Монтеррей» – 0,20%
  16. «Флуминенсе» – 0,11%

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Источник: Opta Analyst
Клубный чемпионат мира Рейтинг ПСЖ Манчестер Сити Интер Бавария Челси Реал Боруссия Д Бенфика Ювентус Палмейрас Фламенго Аль-Хиляль Ботафого Интер Майами Монтеррей Флуминенсе
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АлексМак
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