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Прогноз на точный счёт матча «Боруссия Д» – «Монтеррей»: Клубный чемпионат мира, 2 июля 2025

01 июля 2025 10:44
Боруссия Д - Монтеррей
02 июл. 2025, среда 04:00 | Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
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7.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Боруссии Д»
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На «Мерседес-Бенц Стэдиум» 2 июля состоится матч 1/8 финала Клубного чемпионата мира, где «Боруссия Д» встретится с «Монтерреем». Обе команды уверенно прошли групповую стадию и сейчас находятся в хорошей форме, что делает их противостояние особенно интригующим. «Боруссия» выглядит мощно в атаке и умеет добиваться результата, а «Монтеррей» демонстрирует стабильность и уверенно действует в обеих фазах игры.

«Боруссия Д»

Команда подойдeт к матчу в отличной форме. В пяти последних встречах дортмундцы отличились 12 забитыми голами, включая результативную победу 4:3 над «Мамелоди Сандаунз». Победа над «Ульсаном» (1:0) показала, что «Боруссия» способна контролировать игру и при необходимости сыграть надeжно в обороне. На этом турнире команда не проигрывает три матча подряд, а в целом серия без поражений насчитывает уже 10 встреч. Стабильная атака (в среднем 2.4 гола за игру) и надeжность в защите позволяют рассчитывать на положительный исход.

«Монтеррей»

Мексиканский клуб продемонстрировал зрелость и баланс в игре. Победа 4:0 над «Уравой» – лучшее тому доказательство. Команда играет прагматично и цепко, при этом забивает в 16 из последних 18 матчей, включая результативную ничью с «Интером». Однако «Монтеррей» не всегда стабилен в обороне: команда пропустила 5 мячей в последних 5 играх и зачастую даeт сопернику пространство. В атаке действует эффективно, но в играх против команд с высокой скоростью часто испытывает трудности.

Факты о командах

«Боруссия Д»

  • Не проигрывает 10 матчей подряд
  • В среднем 2.4 гола за матч в последних 5 встречах
  • Пропускает в среднем 1.0 гола за игру

«Монтеррей»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем 1.8 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.0 гола за матч

Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Монтеррей»

С учeтом стабильной формы «Боруссии» и еe атакующего потенциала, а также способности «Монтеррея» находить моменты даже в сложных играх, матч обещает быть напряжeнным. «Боруссия» будет чаще контролировать мяч и создавать моменты, но «Монтеррей» может наказать за любую ошибку. Прогноз – минимальная победа немецкого клуба.

Точный счeт: 2:1 в пользу «Боруссии Д».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Боруссии Д» – коэффициент 7.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Победа «Боруссии Д» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.60

7.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Боруссии Д»
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Автор: Бестужев Павел
Клубный чемпионат мира Монтеррей Боруссия Д
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