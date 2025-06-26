26.06.2025, четверг, 04:00
Клубный чемпионат мира, группа E, 3 тур
Клубный чемпионат мира, группа E, 3 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Урава Рэд Даймондс
Урава Рэд Даймондс
16
Аюми Ниекава
ВР
81
Шун Йосида
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
4
Rikito Inoue
ЦЗ
5
Kenta Nemoto
ЦЗ
14
Taishi Matsumoto
ЦП
38
Toshiki Takahashi
ЦП
39
Jumpei Hayakawa
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Томоаки Окубо
ПВ
17
Hiiro Komori
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
43
Rio Nitta
ЦФ
27
Toshikazu Teruuchi
ЦФ
9
Thiago Santana
ЦФ
Монтеррей
22
Luis Cárdenas
ВР
77
Сантьяго Меле
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
14
Эрик Агирре
ЛЗ
4
Victor Guzmán
ЦЗ
24
Тони Леоне
ЦЗ
3
Luis Sánchez
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
58
Артуро Гонсалес
ЛВ
11
Iker Jareth Fimbres Ochoa
ЦП
10
Johan Rojas
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
16
Jordi Cortizo
ЦФ
27
Roberto de la Rosa
ЦФ
11
Joaquin Moxica
ЦФ
2-1-3-4
1
Нисикава
3
Боса
22
Хейбротен
11
Густафсон
14
Мацуо
13
Ватанабе
7
Канеко
88
Наганума
14
Секине
10
Савио
25
Ясуи
4-1-2-1-2
1
Андрада
93
Рамос
21
2
33
Медина
5
Амбрис
18
Деосса
8
Торрес
17
Корона
19
Альварадо
19
Бертераме
14
Секине
26
Огивара
26
Огивара
14
Секине
11
Густафсон
14
14
11
Густафсон
10
Савио
14
Окубо
14
Окубо
10
Савио
25
Ясуи
43
43
25
Ясуи
7
Канеко
9
9
7
Канеко
21
3
Артеага
3
Артеага
21
33
Медина
4
4
33
Медина
17
Корона
11
11
17
Корона
5
Амбрис
16
16
5
Амбрис
19
Альварадо
27
27
19
Альварадо
Остались в запасе
Урава Рэд Даймондс
Монтеррей
16
Аюми Ниекава
ВР
81
Шун Йосида
ВР
4
Rikito Inoue
ЦЗ
5
Kenta Nemoto
ЦЗ
38
Toshiki Takahashi
ЦП
39
Jumpei Hayakawa
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
17
Hiiro Komori
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
27
Toshikazu Teruuchi
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
22
Luis Cárdenas
ВР
77
Сантьяго Меле
ВР
14
Эрик Агирре
ЛЗ
24
Тони Леоне
ЦЗ
3
Luis Sánchez
ЦЗ
10
Johan Rojas
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Лукас Окампос
ЛВ
58
Артуро Гонсалес
ЛВ
11
Joaquin Moxica
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
Остались в запасе
16
Аюми Ниекава
ВР
81
Шун Йосида
ВР
4
Rikito Inoue
ЦЗ
5
Kenta Nemoto
ЦЗ
38
Toshiki Takahashi
ЦП
39
Jumpei Hayakawa
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
17
Hiiro Komori
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
27
Toshikazu Teruuchi
ЦФ
Остались в запасе
22
Luis Cárdenas
ВР
77
Сантьяго Меле
ВР
14
Эрик Агирре
ЛЗ
24
Тони Леоне
ЦЗ
3
Luis Sánchez
ЦЗ
10
Johan Rojas
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Лукас Окампос
ЛВ
58
Артуро Гонсалес
ЛВ
11
Joaquin Moxica
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Главный тренер
Доменек Торрент
Урава Рэд Даймондс
Точно не сыграют
Монтеррей
Точно не сыграют
Статистика матча Урава Рэд Даймондс - Монтеррей
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
4
Нарушения
10
7
Офсайды
1
0
Количество передач
387
591
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Урава Рэд Даймондс» против «Монтеррея», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июня в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урава Рэд Даймондс» – «Монтеррей»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»