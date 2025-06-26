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«Урава Рэд Даймондс» – «Монтеррей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2025

26 июня 2025, 02:50
Урава Рэд Даймондс
26.06.2025, четверг, 04:00
Клубный чемпионат мира, группа E, 3 тур
0 : 4
Завершен
Монтеррей
30' Н. Деосса 34' Х. Бертераме 38' Х. Корона 90+7' Х. Бертераме
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Урава Рэд Даймондс
1
Сусаку Нисикава
ВР
3
Данило Боса
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
14
Такахиро Секине
(К) ЛВ
14
Юсуке Мацуо
ЛВ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
25
Кайто Ясуи
АП
10
Матеус Савио
АП
13
Рема Ватанабе
АП
88
Йоичи Наганума
ПВ
7
Такуро Канеко
ПВ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Монтеррей
1
Эстебан Андрада
ВР
33
Стефан Медина
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К) ЦЗ
21
Luis Reyes
ЦЗ
2
Ricardo Chávez
ЦЗ
5
Фидель Амбрис
ОП
18
Нельсон Деосса
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
19
Херман Бертераме
ЦФ
19
Альфонсо Альварадо
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
Урава Рэд Даймондс
16
Аюми Ниекава
ВР
81
Шун Йосида
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
4
Rikito Inoue
ЦЗ
5
Kenta Nemoto
ЦЗ
14
Taishi Matsumoto
ЦП
38
Toshiki Takahashi
ЦП
39
Jumpei Hayakawa
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Томоаки Окубо
ПВ
17
Hiiro Komori
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
43
Rio Nitta
ЦФ
27
Toshikazu Teruuchi
ЦФ
9
Thiago Santana
ЦФ
Монтеррей
22
Luis Cárdenas
ВР
77
Сантьяго Меле
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
14
Эрик Агирре
ЛЗ
4
Victor Guzmán
ЦЗ
24
Тони Леоне
ЦЗ
3
Luis Sánchez
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
58
Артуро Гонсалес
ЛВ
11
Iker Jareth Fimbres Ochoa
ЦП
10
Johan Rojas
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
16
Jordi Cortizo
ЦФ
27
Roberto de la Rosa
ЦФ
11
Joaquin Moxica
ЦФ
2-1-3-4
1
Нисикава
3
Боса
22
Хейбротен
11
Густафсон
14
Мацуо
13
Ватанабе
7
Канеко
88
Наганума
14
Секине
10
Савио
25
Ясуи
4-1-2-1-2
1
Андрада
93
Рамос
21
2
33
Медина
5
Амбрис
18
Деосса
8
Торрес
17
Корона
19
Альварадо
19
Бертераме
14
Секине
26
Огивара
26
Огивара
14
Секине
11
Густафсон
14
14
11
Густафсон
10
Савио
14
Окубо
14
Окубо
10
Савио
25
Ясуи
43
43
25
Ясуи
7
Канеко
9
9
7
Канеко
21
3
Артеага
3
Артеага
21
33
Медина
4
4
33
Медина
17
Корона
11
11
17
Корона
5
Амбрис
16
16
5
Амбрис
19
Альварадо
27
27
19
Альварадо
Остались в запасе
Урава Рэд Даймондс
Монтеррей
16
Аюми Ниекава
ВР
81
Шун Йосида
ВР
4
Rikito Inoue
ЦЗ
5
Kenta Nemoto
ЦЗ
38
Toshiki Takahashi
ЦП
39
Jumpei Hayakawa
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
17
Hiiro Komori
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
27
Toshikazu Teruuchi
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
22
Luis Cárdenas
ВР
77
Сантьяго Меле
ВР
14
Эрик Агирре
ЛЗ
24
Тони Леоне
ЦЗ
3
Luis Sánchez
ЦЗ
10
Johan Rojas
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Лукас Окампос
ЛВ
58
Артуро Гонсалес
ЛВ
11
Joaquin Moxica
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
Остались в запасе
16
Аюми Ниекава
ВР
81
Шун Йосида
ВР
4
Rikito Inoue
ЦЗ
5
Kenta Nemoto
ЦЗ
38
Toshiki Takahashi
ЦП
39
Jumpei Hayakawa
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
17
Hiiro Komori
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
27
Toshikazu Teruuchi
ЦФ
Остались в запасе
22
Luis Cárdenas
ВР
77
Сантьяго Меле
ВР
14
Эрик Агирре
ЛЗ
24
Тони Леоне
ЦЗ
3
Luis Sánchez
ЦЗ
10
Johan Rojas
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Лукас Окампос
ЛВ
58
Артуро Гонсалес
ЛВ
11
Joaquin Moxica
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Главный тренер
Доменек Торрент
Урава Рэд Даймондс
Точно не сыграют
Кай Шибато
ОП
Монтеррей
Точно не сыграют
Хорхе Родригес
ОП
Карлос Сальседо
ЦЗ
Статистика матча Урава Рэд Даймондс - Монтеррей
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
4
Нарушения
10
7
Офсайды
1
0
Количество передач
387
591
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
5
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Урава Рэд Даймондс» против «Монтеррея», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июня в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урава Рэд Даймондс» – «Монтеррей»

«Урава Рэд Даймондс» – «Монтеррей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Монтеррей Урава Рэд Даймондс
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