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Кубок лиг Северной Америки
Команды
Монтеррей
Состав
€ 56 млн
Монтеррей - состав команды
Монтеррей
Кубок лиг Северной Америки
Стадион:
Эстадио Технолоджико
Сайт:
http://www.rayados.com
Тренер:
Доменек Торрент
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Андрада Эстебан
Вра
35
€ 0.4 млн
31
César Ramos
Вра
-
22
Luis Cárdenas
Вра
-
19
Акевес Алонсо
Защ
25
€ 2 млн
3
Артеага Херардо
Защ
28
€ 2 млн
14
Агирре Эрик
Защ
29
€ 2 млн
33
Медина Стефан
Защ
34
€ 1 млн
13
Сальседо Карлос
Защ
32
€ 0.9 млн
23
Luis Sánchez
Защ
-
4
Victor Guzmán
Защ
-
21
Luis Reyes
Защ
-
2
Ricardo Chávez
Защ
-
34
César Bustos
Защ
-
5
Амбрис Фидель
Пол
23
€ 3.5 млн
8
Торрес Оливер
Пол
31
€ 3 млн
30
Родригес Хорхе
Пол
30
€ 3 млн
188
Joel Dominguez
Пол
-
11
Iker Jareth Fimbres Ochoa
Пол
-
18
Cesar Garza
Пол
-
99
Кюйперс Уго
Нап
29
€ 10 млн
10
Орельяно Лука
Нап
26
€ 8 млн
9
Росси Диего
Нап
28
€ 7.5 млн
25
Пинеда Орбелин
Нап
30
€ 7 млн
7
Окампос Лукас
Нап
32
€ 4 млн
9
Марсьяль Антони
Нап
30
€ 3.5 млн
17
Корона Хесус
Нап
33
€ 1.5 млн
32
Джурджевич Урош
Нап
32
€ 1 млн
192
Joaquin Moxica
Нап
-
27
Roberto de la Rosa
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 6, нападающих: 10
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