Кубок лиг Северной Америки. 2026 Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 2026 Мексика. Лига МХ. Клаусура 2026 Клубный чемпионат мира. 2025 Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 2025 Кубок лиг Северной Америки. 2024 Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 2024 Кубок лиг Северной Америки. 2023 Клубный чемпионат мира. 2021 Клубный чемпионат мира. 2019 Клубный чемпионат мира. 2013 Клубный чемпионат мира. 2012 Клубный Чемпионат Мира. Плей-офф 2011