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Монтеррей
Результаты
€ 56 млн
Монтеррей - результаты матчей
Монтеррей
Кубок лиг Северной Америки
Стадион:
Эстадио Технолоджико
Сайт:
http://www.rayados.com
Тренер:
Доменек Торрент
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Расписание
Таблица
Кубок лиг Северной Америки. 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 2026
Мексика. Лига МХ. Клаусура 2026
Клубный чемпионат мира. 2025
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 2025
Кубок лиг Северной Америки. 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 2024
Кубок лиг Северной Америки. 2023
Клубный чемпионат мира. 2021
Клубный чемпионат мира. 2019
Клубный чемпионат мира. 2013
Клубный чемпионат мира. 2012
Клубный Чемпионат Мира. Плей-офф 2011
27.04 | 02:00
Сантос Лагуна
3 : 0
Монтеррей
22.04 | 06:05
Монтеррей
2 : 1
Пуэбла
19.04 | 04:05
Монтеррей
1 : 3
Пачука
12.04 | 04:00
Атлас
0 : 0
Монтеррей
05.04 | 02:00
Монтеррей
1 : 2
Атлетико Сан-Луис
22.03 | 04:05
Монтеррей
2 : 3
Гвадалахара
14.03 | 06:00
Хуарес
2 : 2
Монтеррей
08.03 | 06:00
Тигрес УАНЛ
1 : 0
Монтеррей
05.03 | 04:00
Монтеррей
4 : 0
Керетаро
01.03 | 04:05
Монтеррей
0 : 2
Крус Асуль
23.02 | 02:00
Пумас
2 : 0
Монтеррей
15.02 | 04:00
Монтеррей
1 : 0
Леон
08.02 | 06:10
Америка
1 : 0
Монтеррей
01.02 | 04:00
Монтеррей
2 : 2
Тихуана
17.01 | 06:00
Мазатлан
1 : 5
Монтеррей
14.01 | 04:00
Некакса
0 : 2
Монтеррей
11.01 | 06:05
Монтеррей
0 : 1
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