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Прогноз на точный счет матча «Урава Ред Даймондс» – «Монтеррей»: Клубный чемпионат мира, 26 июня 2025

25 июня 2025 10:00
Урава Рэд Даймондс - Монтеррей
26 июн. 2025, четверг 04:00 | Клубный чемпионат мира, группа E, 3 тур
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6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Монтеррея»
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Третий тур Клубного чемпионата мира подарит нам противостояние двух команд, которые оказались в непростом положении. «Урава Ред Даймондс» проиграла два стартовых матча и практически лишилась шансов на выход в следующий раунд, но наверняка постарается завершить турнир достойно. В то же время «Монтеррей» набрал всего два очка, и для попадания в плей-офф ему необходима победа. Турнирная мотивация и текущая форма делают встречу крайне важной и напряжeнной.

«Урава Ред Даймондс»

«Урава» на этом турнире пока не может найти баланс между атакой и обороной. Несмотря на боевую игру против «Интера» и «Ривер Плейта», японцы дважды уступили, пропустив по два и три мяча соответственно. В последних пяти матчах команда из Саитамы забила 5 голов и пропустила 8, демонстрируя нестабильность в защите. Тем не менее дома она традиционно выступает сильно и не проигрывает в 9 из последних 11 встреч. На фоне вылета из турнира можно ожидать более свободной, раскованной игры с упором на атаку.

«Монтеррей»

Мексиканцы сохраняют шансы на выход из группы и обязаны побеждать. Их ничьи с «Интером» и «Ривер Плейтом» показали, что команда способна сдерживать даже самых мощных соперников. За последние пять матчей «Монтеррей» забил 7 мячей, пропустив 5, а в целом отличался в 15 из 17 последних игр – отличный показатель. Несмотря на определeнные огрехи в обороне, атака «Монтеррея» выглядит более стабильной и разносторонней.

Ключевые факты перед матчем

«Урава Ред Даймондс»:

  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем 1.00 гола за игру в атаке, 1.60 – в обороне (5 последних игр)
  • Забивает в 3 играх подряд

«Монтеррей»:

  • Забивает в 15 из 17 последних матчей
  • В среднем 1.40 гола за игру в атаке, 1.00 – в обороне (5 последних игр)
  • В последних двух матчах турнира сыграл вничью

Прогноз на матч «Урава Ред Даймондс» – «Монтеррей»

«Урава» играет без турнирной мотивации, что может развязать команде руки в атаке, но усугубит проблемы в обороне. «Монтеррей» же обязан выигрывать и будет играть на результат с первых минут. Учитывая более сбалансированную форму мексиканцев и их мотивацию, они выглядят фаворитом. Но расслабленность «Уравы» может принести неожиданные моменты. Идеальный сценарий – упорный матч с минимальным перевесом в пользу «Монтеррея».

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Монтеррея».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Монтеррея» – коэффициент 6.00
  • Победа «Монтеррея» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Монтеррея» больше 1.5 – коэффициент 2.00

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Монтеррея»
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Автор: Гроховский Сергей
Клубный чемпионат мира Монтеррей Урава Рэд Даймондс
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