02.07.2025, среда, 04:00
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
8
Юлиан Брандт
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
40
Самуэле Инасио
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
41
Матис Альберт
ЦФ
Монтеррей
77
Сантьяго Меле
ВР
22
Luis Cárdenas
ВР
3
Luis Sánchez
ЦЗ
4
Victor Guzmán
ЦЗ
21
Luis Reyes
ЦЗ
2
Ricardo Chávez
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
58
Артуро Гонсалес
ЛВ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фидель Амбрис
ОП
11
Iker Jareth Fimbres Ochoa
ЦП
10
Johan Rojas
ЦП
16
Jordi Cortizo
ЦФ
19
Альфонсо Альварадо
ЦФ
27
Roberto de la Rosa
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Кобель
24
Свенссон
25
Зюле
3
Антон
5
Бенсебаини
26
Рюэрсон
13
Гросс
14
Адейеми
7
Беллингем
8
Нмеча
9
Гирасси
4-1-2-2-1
1
Андрада
3
Артеага
33
Медина
93
Рамос
14
Агирре
30
Родригес
18
Деосса
8
Торрес
17
Корона
20
Каналес
19
Бертераме
14
Адейеми
27
Коуто
27
Коуто
14
Адейеми
7
Беллингем
20
Забитцер
20
Забитцер
7
Беллингем
8
Нмеча
8
Брандт
8
Брандт
8
Нмеча
8
Торрес
5
Амбрис
5
Амбрис
8
Торрес
19
Бертераме
7
Окампос
7
Окампос
19
Бертераме
20
Каналес
19
Альварадо
19
Альварадо
20
Каналес
17
Корона
27
27
17
Корона
Остались в запасе
Боруссия Д
Монтеррей
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
40
Самуэле Инасио
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
41
Матис Альберт
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
77
Сантьяго Меле
ВР
22
Luis Cárdenas
ВР
3
Luis Sánchez
ЦЗ
4
Victor Guzmán
ЦЗ
21
Luis Reyes
ЦЗ
2
Ricardo Chávez
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
11
Iker Jareth Fimbres Ochoa
ЦП
10
Johan Rojas
ЦП
58
Артуро Гонсалес
ЛВ
16
Jordi Cortizo
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
40
Самуэле Инасио
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
41
Матис Альберт
ЦФ
Остались в запасе
77
Сантьяго Меле
ВР
22
Luis Cárdenas
ВР
3
Luis Sánchez
ЦЗ
4
Victor Guzmán
ЦЗ
21
Luis Reyes
ЦЗ
2
Ricardo Chávez
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
11
Iker Jareth Fimbres Ochoa
ЦП
10
Johan Rojas
ЦП
58
Артуро Гонсалес
ЛВ
16
Jordi Cortizo
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Доменек Торрент
Боруссия Д
Точно не сыграют
Монтеррей
Точно не сыграют
Статистика матча Боруссия Д - Монтеррей
2
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
13
9
Офсайды
5
2
Количество передач
428
602
Сейвы
6
1
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
0
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия Д» против «Монтеррея», 1/8 финала Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 июля в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия Д» – «Монтеррей»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»