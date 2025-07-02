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Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия Д» против «Монтеррея», 1/8 финала Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 июля в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия Д» – «Монтеррей»