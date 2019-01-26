Форвард «Манчестер Сити» Морено перешел в мексиканский клуб

Колумбийский нападающий «Манчестер Сити» Марлос Морено перешел в мексиканский клуб «Сантос Лагуна».

22-летний колумбиец будет выступать в составе мексиканской команды на правах аренды до конца сезона-2018/19.

Действующий контракт Морено с «Сити» рассчитан до 2021 года.