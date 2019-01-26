Форвард «Манчестер Сити» Морено перешел в мексиканский клуб

Если будет привлекаться в сборную ,то пожалуй правильно. Хотя в Европе он может заработать больше.
Колумбийский нападающий «Манчестер Сити» Марлос Морено перешел в мексиканский клуб «Сантос Лагуна».
22-летний колумбиец будет выступать в составе мексиканской команды на правах аренды до конца сезона-2018/19.
Действующий контракт Морено с «Сити» рассчитан до 2021 года.
- Морено провел восемь матчей в составе национальной команды Колумбии.
- Ранее колумбийский футболист выступал на правах аренды во «Фламенго».
- Морено перешел в «Манчестер Сити» из колумбийского «Атлетико» в 2016 году.