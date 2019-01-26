Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Форвард «Манчестер Сити» Морено перешел в мексиканский клуб

    Колумбийский нападающий «Манчестер Сити» Марлос Морено перешел в мексиканский клуб «Сантос Лагуна».

    22-летний колумбиец будет выступать в составе мексиканской команды на правах аренды до конца сезона-2018/19.

    Действующий контракт Морено с «Сити» рассчитан до 2021 года.

    • Морено провел восемь матчей в составе национальной команды Колумбии.
    • Ранее колумбийский футболист выступал на правах аренды во «Фламенго».
    • Морено перешел в «Манчестер Сити» из колумбийского «Атлетико» в 2016 году.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.01.2019 10:42
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 января 2019, 13:18

      Если будет привлекаться в сборную ,то пожалуй правильно. Хотя в Европе он может заработать больше.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 26 января 2019, 12:37

      Да никогда он не сыграет за МС и таких игрок у Сити человек так 20, которые будут все время играть по арендам пока не выстрелят, как Муй, а после уж и продажа

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11