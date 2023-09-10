Введите ваш ник на сайте
Главная
Россия. РПЛ
Команды
Краснодар
Хуан Боселли
Трансферы
€ 1,50 млн
Хуан Боселли - трансферы
Краснодар
9 ноября 1999 (26), Монтевидео
#20 | Нападающий
174 см
Уругвай
Статистика
Новости
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
10.09.23 / -
Жил Висенте
Пари НН
200 тыс €
15.07.22 / 10.09.23
Тондела
Жил Висенте
50 тыс €
30.08.21 / 15.07.22
Дефенсор Спортинг
Тондела
Свободный агент
05.09.19 / 21.11.19
Атлетико Паранаэнсе
Америка Минейро
Аренда
13.08.19 / -
Дефенсор Спортинг
Атлетико Паранаэнсе
Аренда
