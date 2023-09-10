Введите ваш ник на сайте
€ 1,50 млн

Хуан Боселли - трансферы

Краснодар
9 ноября 1999 (26), Монтевидео
#20 | Нападающий
174 см
Уругвай
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
10.09.23 / -
Жил Висенте
Пари НН
200 тыс €
15.07.22 / 10.09.23
Тондела
Жил Висенте
50 тыс €
30.08.21 / 15.07.22
Дефенсор Спортинг
Тондела
Свободный агент
05.09.19 / 21.11.19
Атлетико Паранаэнсе
Америка Минейро
Аренда
13.08.19 / -
Дефенсор Спортинг
Атлетико Паранаэнсе
Аренда
Титов – Соболеву: «А как ты хотел?»
23:14
Винисиус поддержал игрока «Барселоны»
22:59
Трансфер Мудрика в «Челси» признан худшим в истории АПЛ
22:19
1
Барко ответил на предложение «Спартака» о продлении контракта
22:09
4
Шевченко объяснил, почему Россию не вернут в международные турниры
21:55
7
ФотоРоссийский клуб объявил о трансфере Роналду
21:01
1
Титов отреагировал на решение «Спартака» продлить контракт с Денисовым
20:39
2
Тарасов может возглавить старейший клуб России и перевезти его в другой город
20:31
1
«Спартак» призвали вернуть Дзюбу: «Будет много и с удовольствием забивать»
19:57
15
«Зенит» готов избавиться от Соболева, но он никому не нужен
19:47
29
