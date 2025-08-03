Игрок «Ростова» обратился к болельщикам: «Сейчас будут трудные времена, нам надо сплотиться»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков поделился эмоциями после домашнего матча 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:4).

«Тяжело сейчас что-то комментировать, смешанные чувства... Хочу обратиться к болельщикам. Сейчас будут трудные времена, нам надо сплотиться в одно целое. Огромное спасибо всем, кто дождался окончания матча, потому что после четвертого гола от «Крыльев» я посмотрел на трибуны – люди начали уходить с трибун. Мне обидно, что болельщики на 84-й минуте покидают стадион.

Я в команде не вижу ни одного безразличного – игроки отдают силы, у ребят ноги сводит. Для меня это очень больно. В этом моменте, если бы у меня были силы, то я бы заплакал», – сказал Голенков.