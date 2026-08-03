Стало известно, кто может заменить Даку в «Рубине»

«Рубин» вернулся к варианту с возможной покупкой нападающего Егора Голенкова.

Казанцы рассматривали форварда в качестве основного варианта замены Мирлинда Даку еще зимой. Тогда албанского нападающего предложили нескольким немецким клубам, но он в итоге остался в команде из Татарстана. Сейчас форвард «Рубина», как ожидается, станет игроком «Спартака» и казанцем понадобится футболист в атакующую линию.

Сообщалось, что Голенков также интересен «Балтике» и «Локомотиву».