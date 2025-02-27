Форвард «Ростова» готов рассмотреть предложения из Европы

Нападающий «Ростова» Егор Голенков может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Сообщается, что 25-летний форвард готов рассмотреть предложения из Европы.
Голенков провел в этом сезоне 20 матчей за «Ростов», забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 2,8 миллиона евро.
- Контракт Голенкова с «Ростовом» рассчитан до 31 декабря 2026 года.
- Ранее он выступал за чешскую «Сигму Оломуц» и «Крылья Советов», а также за «Лейрию» U19.
Источник: «Спорт день за днём»