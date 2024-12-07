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    • Голенков объяснил, почему считает зарплаты футболистов обоснованными

    Голенков объяснил, почему считает зарплаты футболистов обоснованными

    Нападающий «Ростова» Егор Голенко прокомментировал зарплаты футболистов.

    – Многие критикуют высокие зарплаты футболистов. Ты с этим согласен?

    – Это отдельная тема. Недавно наткнулся на пост в Telegram Евгения Чернова, где в процентах была высчитана конкуренция футболистов. Он пришел к выводу, что выиграл конкуренцию у двух тысяч таких же пацанов, чтобы просто попасть в профессиональный футбол, не говоря о РПЛ. А в Первой лиге не такие большие зарплаты. Чтобы попасть в РПЛ, нужно трудиться, нужна удача, у тебя точно не будет детства. В десять лет попал в интернат – и пожалуйста, тренируйся.

    Вот взять профессию журналиста, например. Если я захочу стать журналистом, то я им стану, отучусь. Возможно, я не попаду на «Матч ТВ», но что-то получится. Но не каждый человек станет футболистом, даже если очень сильно захочется. Ты должен как минимум выиграть конкуренцию у еще двух тысяч таких же ребят. А где остальные 1999? У них не было детства, и они ничего не имеют. Поэтому для меня зарплаты футболистов обоснованы.

    • 25-летний Голенков стоит 2,5 миллиона евро.
    • У него контракт до 2026 года.
    • В сезоне РПЛ у Егора 13 матчей, 4 гола, ассист.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.12.2024 10:44
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    Комментарии (10)
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    Таврида
    1733558763
    Обоснованы когда клуб сам деньги зарабатывает и платит игроку за внесенный вклад в доходность, а если клуб сидит на подсосе из бюджета, то и зарплаты должны быть как у обычных госслужащих.
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    DOCTOR PENALTY
    1733560014
    Чернов выиграл конкуренцию у 2000 пацанов. Сколько % - ов в этой победе составляют "труды" агентов?... ***
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    Каратель помойников
    1733560344
    А если брать вклад футболиста, сидящего на бюджете,на благо страны и вклад рядового учителя(врача,воспитателя),то последние сильно выигравают(и пашут намного больше).а вот в ЗП гигантское отставание
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    nik55
    1733566855
    трепло----иди на завод и постой у станка 8 часов 5 дней в неделю
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    Интерес
    1733573459
    Прямо в шахту,там сразу есть детство-отрочество-юность...А далее-как повезёт,но за 100 тысяч рублей в месяц. Кто нихрена не производит из реального продукта,те и высокооплачиваемы.Древний Рим времён упадка.
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    Oldtrafford83
    1733637570
    Главная тупость наших футболистов это рассуждать про зарплаты))
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