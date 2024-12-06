Голенков сталкивался с русофобией в Европе

Нападающий «Ростова» Егор Голенков ответил, были ли у него проблемы в Европе из-за национальности.
– За всe время в Европе ты сталкивался с русофобией?
– Там не всe так плохо, как думают. Но, как мне показалось, пару раз столкнулся с этим.
Могло быть так, что сижу в кафе и меня не обслуживают. Я плохо говорю по-английски, выгляжу по-славянски. И они понимают примерно, откуда я.
– Сервис в России лучше, чем в Европе?
– Не сказал бы. В Европе тебя полностью облизывают.
- Голенков пробовал свои силы в Португалии и Чехии.
- Он был в «Униан Лейрии» и «Сигме».
- С 2022 года форвард выступает за «Ростов»: 107 матчей, 25 голов, 13 ассистов.