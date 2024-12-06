Голенков сталкивался с русофобией в Европе

Нападающий «Ростова» Егор Голенков ответил, были ли у него проблемы в Европе из-за национальности.

– За всe время в Европе ты сталкивался с русофобией?

– Там не всe так плохо, как думают. Но, как мне показалось, пару раз столкнулся с этим.

Могло быть так, что сижу в кафе и меня не обслуживают. Я плохо говорю по-английски, выгляжу по-славянски. И они понимают примерно, откуда я.

– Сервис в России лучше, чем в Европе?

– Не сказал бы. В Европе тебя полностью облизывают.