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    Голенков сталкивался с русофобией в Европе

    Нападающий «Ростова» Егор Голенков ответил, были ли у него проблемы в Европе из-за национальности.

    – За всe время в Европе ты сталкивался с русофобией?

    – Там не всe так плохо, как думают. Но, как мне показалось, пару раз столкнулся с этим.

    Могло быть так, что сижу в кафе и меня не обслуживают. Я плохо говорю по-английски, выгляжу по-славянски. И они понимают примерно, откуда я.

    – Сервис в России лучше, чем в Европе?

    – Не сказал бы. В Европе тебя полностью облизывают.

    • Голенков пробовал свои силы в Португалии и Чехии.
    • Он был в «Униан Лейрии» и «Сигме».
    • С 2022 года форвард выступает за «Ростов»: 107 матчей, 25 голов, 13 ассистов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.12.2024 18:51
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    Комментарии (1)
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    1733514269
    А чё не облизали? Плохо сам потряс кошельком,если не обслужили "не по паспорту,а по роже"???
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