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    Игрок «Ростова» описал Карпина тремя словами

    Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал о качествах главного тренера команды Валерия Карпина.

    – Три прилагательных, которые описывают Карпина как тренера?

    – Требовательный, строгий и дисциплинированный. Всe взаимосвязано.

    – Дисциплинированный по отношению к вам или к себе?

    – Ко всем. И на футбольном поле, и в быту. Он везде требует дисциплину. Само собой, нельзя никогда опаздывать. За три года я не помню случаев, чтобы кто‑то куда‑то сильно опоздал. Даже на массажи и процедуры мы все приходим вовремя. У нас нет штрафов, «пихач» от Карпина страшнее любого штрафа.

    • «Ростов» с 23 очками после 17 туров занимает 7-е место в РПЛ.
    • 25-летний Голенков провел в этом сезоне 19 игр за клуб, забил 8 голов, отдал 2 передачи.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.12.2024 12:51
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    Комментарии (4)
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    biber.ru
    1733488546
    Не тремя буквами и то хорошо.
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    Борис34684
    1733493711
    С Валерой не забалуешь.
    Ответить
    шахта Заполярная
    1733494648
    Прочитал машинально слово "описал" с ударением на "и". Даже улыбнуло.
    Ответить
    АЛЕКС 58
    1733496492
    Можно и двумя словами,Пудель-пид..р!
    Ответить
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