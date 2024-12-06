Игрок «Ростова» описал Карпина тремя словами

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал о качествах главного тренера команды Валерия Карпина.
– Три прилагательных, которые описывают Карпина как тренера?
– Требовательный, строгий и дисциплинированный. Всe взаимосвязано.
– Дисциплинированный по отношению к вам или к себе?
– Ко всем. И на футбольном поле, и в быту. Он везде требует дисциплину. Само собой, нельзя никогда опаздывать. За три года я не помню случаев, чтобы кто‑то куда‑то сильно опоздал. Даже на массажи и процедуры мы все приходим вовремя. У нас нет штрафов, «пихач» от Карпина страшнее любого штрафа.
- «Ростов» с 23 очками после 17 туров занимает 7-е место в РПЛ.
- 25-летний Голенков провел в этом сезоне 19 игр за клуб, забил 8 голов, отдал 2 передачи.