Игрок «Ростова» описал Карпина тремя словами

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал о качествах главного тренера команды Валерия Карпина.

– Три прилагательных, которые описывают Карпина как тренера?

– Требовательный, строгий и дисциплинированный. Всe взаимосвязано.

– Дисциплинированный по отношению к вам или к себе?

– Ко всем. И на футбольном поле, и в быту. Он везде требует дисциплину. Само собой, нельзя никогда опаздывать. За три года я не помню случаев, чтобы кто‑то куда‑то сильно опоздал. Даже на массажи и процедуры мы все приходим вовремя. У нас нет штрафов, «пихач» от Карпина страшнее любого штрафа.