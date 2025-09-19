Голенков: «Почему на Заболотном ставят пенальти, а на мне не ставят?»

Нападающему «Ростова» Егору Голенкову не понравилось судейство в кубковом матче со «Спартаком» (2:1).

В поле судил москвич Антон Фролов.

«Ростов» по ходу матча уступал в счете.

Ростовчане в течение нескольких дней победили ЦСКА и «Спартак».

– В концовке матча был момент, когда Кристофер Ву ударил Одоевского по маске. Как расценишь эпизод?

– Если это было специально, почему ВАР не вмешивается? Почему ВАР не вмешивается, когда меня в штрафной держат за футболку? Почему на Заболотном ставят пенальти, а на мне не ставят? Я не знаю.

Вопросы по судейству в течение всего сезона. Они разные моменты трактуют по‑разному. Мы играем с «Ахматом», арбитр добавляет четыре минуты. За это время происходят красная карточка и желтая карточка Гиорги Шелии. Все четыре минуты я подбегаю к судье и прошу добавить еще времени. Звучит свисток, я подбегаю и спрашиваю, сколько сыграли – время 94:08, а он тормозит его. Я не понимаю этого.

– Представители судейского корпуса приезжали к вам перед сезоном?

– Я не хочу их слушать. Смотрю, какие решения они выносят. И практически всегда признают, что арбитр прав. Три года назад я был на собрании, когда Валерий Георгиевич (Карпин) с ними общался. Ну что, я что‑то новое услышал? Нет. Нечего делать на этом собрании, по сути.