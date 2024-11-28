Агент Голенкова оценил вероятность перехода игрока в «Зенит»

Агент нападающего «Ростова» Егора Голенкова Андрей Талаев высказался о возможности перехода футболиста в «Зенит».
– Будете ли вы зимой рассматривать предложения от других клубов?
– Я не готов ответить на этот вопрос. Голенков сыграл только две игры после травмы.
– Если условный «Зенит» выйдет зимой с предложением, вам бы было интересно рассмотреть его?
– Я не хочу отвечать на условные вопросы. Если «Зенит» выйдет с предложением, то выйдет. Пусть разговаривают с «Ростовом».
- В сезоне-2024/25 Егор Голенков сыграл 18 матчей, забил 8 голов и сделал 2 передачи.
- Контракт игрока с «Ростовом» рассчитан до конца 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.
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Источник: «Спорт день за днём»