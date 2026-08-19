«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову

«Локомотив» в ближайшее время собирается подписать двух игроков.

Одним из них будет полузащитник Сергей Бабкин из «Крыльев Советов», который уже летит в Москву на медосмотр, а другой – нападающим. Главные претенденты на эту позицию сейчас – это Егор Голенков из «Ростова» и Тамерлан Мусаев из ЦСКА.

Замену уходящему в «Галатасарай» полузащитнику Алексею Батракову в московском клубе пока брать не планируют.

«Локомотив» подпишет новичков после продажи Батракова, форварда Дмитрия Воробьева в «Краснодар» и ожидаемого трансфера хавбека Артема Карпукаса в «Зенит».

Что касается еще одного потенциального новичка железнодорожников вратаря Тимофея Митрова, то после вероятного трансфера из «Шинника» его наверняка отправят в аренду.