«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову

«Локомотив» в ближайшее время собирается подписать двух игроков.
Одним из них будет полузащитник Сергей Бабкин из «Крыльев Советов», который уже летит в Москву на медосмотр, а другой – нападающим. Главные претенденты на эту позицию сейчас – это Егор Голенков из «Ростова» и Тамерлан Мусаев из ЦСКА.
Замену уходящему в «Галатасарай» полузащитнику Алексею Батракову в московском клубе пока брать не планируют.
«Локомотив» подпишет новичков после продажи Батракова, форварда Дмитрия Воробьева в «Краснодар» и ожидаемого трансфера хавбека Артема Карпукаса в «Зенит».
Что касается еще одного потенциального новичка железнодорожников вратаря Тимофея Митрова, то после вероятного трансфера из «Шинника» его наверняка отправят в аренду.
- 27-летний Голенков в этом сезоне провел 2 матча за «Ростов».
- 25-летний Мусаев в текущем сезоне сыграл в 6 встречах за ЦСКА.