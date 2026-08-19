«Локомотив» нашел замену Карпукасу

Полузащитник Сергей Бабкин перейдет из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

Сумма трансфера составит 220 миллионов рублей. 100 миллионов из них самарцы получат сразу, а еще 120 миллионов до конца октября.

Также «Локомотив» выплатит подъемные в размере 40 миллионов рублей. Бабкин подпишет с москвичами контракт на срок до лета 2031 года.

К хавбеку активный интерес проявлял «Рубин», но полузащитник решил вернуться в столичный клуб.

«Сегодня игрок вылетает в Москву, чтобы за завтрашний день пройти медосмотр и быть заявленным на дерби с ЦСКА», – написал журналист Иван Карпов.

В «Локомотиве» рассматривают Бабкина как замену полузащитника Артема Карпукаса, который может перейти в «Зенит».