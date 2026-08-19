«Локомотив» нашел замену Карпукасу

Полузащитник Сергей Бабкин перейдет из «Крыльев Советов» в «Локомотив».
Сумма трансфера составит 220 миллионов рублей. 100 миллионов из них самарцы получат сразу, а еще 120 миллионов до конца октября.
Также «Локомотив» выплатит подъемные в размере 40 миллионов рублей. Бабкин подпишет с москвичами контракт на срок до лета 2031 года.
К хавбеку активный интерес проявлял «Рубин», но полузащитник решил вернуться в столичный клуб.
«Сегодня игрок вылетает в Москву, чтобы за завтрашний день пройти медосмотр и быть заявленным на дерби с ЦСКА», – написал журналист Иван Карпов.
В «Локомотиве» рассматривают Бабкина как замену полузащитника Артема Карпукаса, который может перейти в «Зенит».
- 23-летний Бабкин в этом сезоне провел за «Крылья Советов» 6 матчей.
- Он уже выступал за «Локомотив», которому принадлежал с 2019 по 2023 годы.
- Красно-зеленые сыграют с ЦСКА в 5-м туре РПЛ 22 августа. Матч на «ВЭБ Арене» начнется в 20:15 мск.