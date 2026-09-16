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€ 1,70 млн

Егор Голенков - статистика

Балтика
7 июля 1999 (27)
#69 | Нападающий
189 см | 82 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Балтика
2 : 3
16.09.2026
Зенит
63' - 90'
81'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Факел
2 : 2
12.09.2026
Балтика
46' - 90'
74'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
3 : 1
05.09.2026
Факел
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Ростов
2 : 0
01.09.2026
ЦСКА
1' - 77'
75'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
1 : 0
29.08.2026
Ростов
67' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ростов
2
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Ростов
2 : 0
01.09.2026
ЦСКА
1' - 77'
75'
Россия. Кубок, 2 тур
Ростов
1 : 0
18.08.2026
Локомотив
63' - 90'
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