Голенков прокомментировал интерес «Спартака»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался об интересе со стороны «Спартака».

«Да, читал новости про «Спартак», друзья скидывали. Никак не отреагировал. Приятно, если это так, но официальных заявлений же не было. Приятно, что такие клубы интересуются. Новости про «Локомотив»? Вроде что-то было, писали, да.

Хотел бы я попробовать свои силы в такой команде? На данный момент я – игрок «Ростова», у меня долгосрочный контракт», – сказал Голенков.