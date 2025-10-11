Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Интере Майами» намерены воссоединить связку Месси – Суарес – Неймар

В «Интере Майами» намерены воссоединить связку Месси – Суарес – Неймар

Сегодня, 10:39

«Интер Майами» планирует подписать нападающего «Сантоса» Неймара.

В США заинтересованы воссоединить связку Лионель МессиЛуис Суарес – Неймар, которая помогла «Барселоне» выиграть Лигу чемпионов в 2015 году.

Представители Неймара заинтересованы в трансфере в «Интер Майами». Американцы в то же время готовят новые контракты для 38-летних Месси и Суареса.

  • 33-летний Неймар стоит 11 миллионов евро.
  • У него контракт до лета.
  • Именно за «Сантос» у Неймара больше всего матчей в карьере (246 игр, 142 гола, 69 ассистов).

Еще по теме:
Кисляк сделал выбор между Месси и Роналду 1
Назван первый игрок-миллиардер в истории футбола
Реакция Месси на завершение карьеры Альбы
Источник: Daily Mail
США. МЛС Бразилия. Серия А Интер Майами Сантос Месси Лионель Суарес Луис Неймар
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ВидеоДевушка Батракова, которая старше его на 10 лет, отреагировала на гол Алексея Ирану
12:50
1
Сафонов высказался о расистском скандале вокруг Сперцяна
12:19
Директор «Спартака» улетел в Испанию за новым тренером
11:36
8
Стало известно, когда «Спартак» уволит Станковича
11:29
6
В «Спартаке» конфликт насчет кандидатуры нового тренера
11:24
9
Умяров отреагировал на фаната ЦСКА во главе «Спартака»
10:51
2
Губерниев назвал лучшего игрока России: «Это ясно всем!»
10:30
4
Радимов определил худшего игрока России в матче с Ираном
10:02
«Меня не совсем устраивает»: Сафонов – о ситуации в «ПСЖ»
09:18
5
Победа России, новый тренер «Оренбурга», ЦСКА продлил контракт с Мойзесом и другие новости
01:36
Все новости
Все новости
В «Интере Майами» намерены воссоединить связку Месси – Суарес – Неймар
10:39
Реакция Месси на завершение карьеры Альбы
7 октября
Альба объяснил решение закончить карьеру в 36 лет
7 октября
Еще один одноклубник Месси объявил о завершении карьеры
7 октября
В ФИФА подтвердили, что находятся под контролем США
7 октября
6
Экс-защитник «Реала» может стать одноклубником Месси
4 октября
Появился 3-й клуб, против которого Месси не набрал очки в 2+ матчах, рекорд – у команды РПЛ
2 октября
1
Мюллер взял 1-й трофей после ухода из «Баварии»
2 октября
1
МЛС. «Интер Майами» проиграл «Чикаго Файр», Месси не сделал результативных действий, у Суареса дубль
1 октября
Шапи удалился спустя 13 минут после выхода на замену
28 сентября
Реакция Серхио Рамоса на завершение карьеры Бускетса
26 сентября
1
Бускетс анонсировал завершение карьеры
26 сентября
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
25 сентября
38-летний Месси вышел в лидеры бомбардирской гонки МЛС
21 сентября
2+1 38-летнего Месси помогли «Интеру» победить «Ди Си Юнайтед»
21 сентября
10 величайших игроков всех времен по версии Give me Sport
19 сентября
1
Стало известно, где продолжит карьеру Месси
18 сентября
2
Месси повторил бомбардирский рекорд Роналду
17 сентября
1
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
17 сентября
Хет-трик Мюллера в день 35-летия помог «Ванкуверу» победить со счетом 7:0
14 сентября
«Интер Майами» проиграл «Шарлотт» (0:3), Месси повторил судьбу Смолова из 2018-го
14 сентября
ФотоМиранчук не попал в топ-10 самых дорогих игроков МЛС
12 сентября
Список всех скандальных выходок Луиса Суареса
9 сентября
2
Суареса дополнительно наказали за плевок в сотрудника «Сиэтла»
8 сентября
3
Миранчук рассказал, по чему скучает в США
7 сентября
5
Суарес и Бускетс получили суммарно 8 матчей дисквалификации
6 сентября
2
38-летний Месси сделал заявление о будущем: «Этот момент приближается»
5 сентября
ВидеоТрамп попытался присвоить себе Кубок мира по футболу
22 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 