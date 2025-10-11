В «Интере Майами» намерены воссоединить связку Месси – Суарес – Неймар

«Интер Майами» планирует подписать нападающего «Сантоса» Неймара.
В США заинтересованы воссоединить связку Лионель Месси – Луис Суарес – Неймар, которая помогла «Барселоне» выиграть Лигу чемпионов в 2015 году.
Представители Неймара заинтересованы в трансфере в «Интер Майами». Американцы в то же время готовят новые контракты для 38-летних Месси и Суареса.
- 33-летний Неймар стоит 11 миллионов евро.
- У него контракт до лета.
- Именно за «Сантос» у Неймара больше всего матчей в карьере (246 игр, 142 гола, 69 ассистов).
Источник: Daily Mail