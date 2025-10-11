В «Интере Майами» намерены воссоединить связку Месси – Суарес – Неймар

«Интер Майами» планирует подписать нападающего «Сантоса» Неймара.

В США заинтересованы воссоединить связку Лионель Месси – Луис Суарес – Неймар, которая помогла «Барселоне» выиграть Лигу чемпионов в 2015 году.

Представители Неймара заинтересованы в трансфере в «Интер Майами». Американцы в то же время готовят новые контракты для 38-летних Месси и Суареса.