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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Гезтепе
Новости
€ 69 млн
Гезтепе - новости команды
Измир
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сайт:
http://www.goztepe.org.tr/
Тренер:
Станимир Стойлов
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Расписание
Таблица
«Аланьяспор» – «Гезтепе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Аланьяспор» – «Гезтепе»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Турции 2026/2027
11 сентября
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
9 сентября
1
Трансляция
«Гезтепе» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2026
7 сентября
«Гезтепе» – «Газиантеп»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
Видео
Батраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
30 августа
5
В Турции отреагировали на дебют Батракова
30 августа
2
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
29 августа
8
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
29 августа
4
Трансляция
«Галатасарай» – «Гезтепе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Галатасарай» – «Гезтепе»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Турции 2026/2027
28 августа
Трансляция
«Гезтепе» – «Генчлербирлиги»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«Гезтепе» – «Генчлербирлиги»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Турции 2026/2027
22 августа
Трансляция
«Самсунспор» – «Гезтепе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2026
17 августа
«Самсунспор» – «Гезтепе»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Турции 2026/2027
16 августа
Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера
4 августа
1
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
3 августа
8
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
3 августа
6
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
3 августа
3
В «Гезтепе» высказались о трансфере Жуана в ЦСКА
2 августа
7
У ЦСКА может сорваться трансфер нападающего
2 августа
4
В ЦСКА прокомментировали трансфер форварда Жуана
1 августа
ЦСКА договорился о покупке Жуана
29 июля
6
ЦСКА предложил 15 миллионов за бразильского форварда
28 июля
10
В ЦСКА может появиться форвард Жуан
27 июля
5
«Трабзонспор» – «Гезтепе»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.7
2 мая
«Гезтепе» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 1.68
24 апреля
«Коджаелиспор» – «Гезтепе»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2026 с коэффициентом 2.45
17 апреля
«Гезтепе» – «Касымпаша»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 1.87
11 апреля
«Гезтепе» – «Галатасарай»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.62
7 апреля
1
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