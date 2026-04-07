«Гезтепе» – «Галатасарай»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.62

07 апреля 2026 9:34
Гезтепе - Галатасарай
08 апр. 2026, среда 20:00 | Турция. Суперлига, 27 тур
1.62
Победа «Галатасарая» 
8 апреля в рамках 28-го тура турецкой Суперлиги «Гезтепе» примет лидера чемпионата «Галатасарай». Хозяева занимают 5-е место с 46 очками, гости уверенно лидируют с 64 очками. «Галатасарай» имеет подавляющее преимущество в личных встречах.

«Гезтепе»

Хозяева подходят к матчу в неплохой форме. Команда забивает в 3 последних матчах и обязательно забивает в 3 последних. В последних 5 играх «Гезтепе» забил 1.00 гола в среднем и пропустил 1.60. В личных встречах с «Галатасараем» хозяева забивают в 8 из 10 последних матчей.

«Галатасарай»

Гости находятся в отличной форме. Команда имеет лучшую атаку в лиге (63 гола) и лучшую разницу мячей (+43). «Галатасарай» обязательно забивает в 4 последних матчах. В последних 5 играх гости забили 1.20 гола в среднем и пропустили 1.20. В личных встречах с «Гезтепе» «Галатасарай» побеждает в 8 последних матчах и забивает в 15 последних очных встречах.

Факты о командах

«Гезтепе»

  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 8 из 10 последних очных матчей с «Галатасараем»
  • 5-е место в турнире

«Галатасарай»

  • Побеждает в 8 последних очных матчах с «Гезтепе»
  • Забивает в 15 последних очных встречах
  • Лучшая атака в лиге – 63 гола
  • 1-е место в турнире

Прогноз на матч «Гезтепе» – «Галатасарай»

«Галатасарай» является абсолютным фаворитом: команда лидирует в чемпионате, имеет лучшую атаку и феноменальную статистику личных встреч (8 побед подряд, 15 матчей с забитыми голами). «Гезтепе» – крепкий середняк, но против лидера у него практически нет шансов. Учитывая доминирование гостей в очных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Галатасарая».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Галатасарая» – коэффициент 1.62
  • Обе забьют – да

Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Галатасарай Гезтепе
