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«Гезтепе» – «Генчлербирлиги»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Турции 2026/2027

22 августа 2026 9:08
Гезтепе - Генчлербирлиги
23 авг. 2026, воскресенье 21:30 | Турция. Суперлига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.15
Победа «Гезтепе» с форой (-1)
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Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Гезтепе» и «Генчлербирлиги» пройдет 23 августа 2026 года в Измире на стадионе «Гюрсель Аксель». Хозяева стартовали с яркой ничьей против «Самсунспора» (3:3) и имеют в активе одно очко, располагаясь на седьмом месте. Гости, напротив, начали сезон с сенсационной победы над «Фенербахче» (2:1) и с тремя баллами находятся на четвeртой строчке. При этом «Гезтепе» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – четыре победы подряд над этим соперником, причeм в четырeх последних матчах против «Генчлербирлиги» хозяева не пропускали ни одного гола. Сможет ли «Генчлербирлиги» прервать эту неудачную серию и продолжить победный старт, или «Гезтепе» продолжит своe доминирование и возьмeт три очка?

Кто победит в матче

«Гезтепе» подходит к игре с явным психологическим преимуществом над соперником. Команда выиграла четыре последних очных матча у «Генчлербирлиги», причeм в каждом из них она не пропускала голов. В атаке хозяева стабильны: они забивают в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 2,00 гола. В стартовом туре «Гезтепе» сыграл вничью с «Самсунспором» (3:3), подтвердив свою результативность. Оборона хозяев небезупречна: в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять матчей, и они пропускают в пяти последних встречах. Однако против «Генчлербирлиги» защита «Гезтепе» действует образцово – в четырeх последних очных матчах гости не забили ни одного мяча. Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь хозяевам доминировать.

«Генчлербирлиги» подходит к матчу после сенсационной победы над «Фенербахче» (2:1), которая придала команде уверенности. Гости забивают в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,60 гола. Однако оборона «Генчлербирлиги» вызывает серьeзные опасения: в среднем 2,00 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. В очных встречах с «Гезтепе» дела обстоят ещe хуже – четыре поражения подряд и ни одного забитого мяча. Гостям будет крайне сложно преодолеть психологический барьер и защиту хозяев, несмотря на хороший старт в чемпионате.

Итоговый вывод: «Гезтепе» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, стабильную атаку и умение не пропускать от этого соперника. «Генчлербирлиги» способен забить, но его оборона уязвима, а история встреч складывается не в его пользу. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В 45 очных матчах «Гезтепе» одержал 19 побед, «Генчлербирлиги» – 13, ещe 13 встреч завершились вничью. При этом хозяева выиграли четыре последних очных матча, в которых не пропустили ни одного гола. Текущая форма «Гезтепе» – семь матчей без поражений, а «Генчлербирлиги» нестабилен и пропускает в среднем два мяча за игру. Учитывая историческое преимущество хозяев и их умение не пропускать от этого соперника, победа «Гезтепе» с крупным счeтом выглядит наиболее вероятным сценарием.

Личные встречи
Побед - 4 (44%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 5 (56%)
15
Забитых мячей
17
1.67
В среднем за матч
1.89
4:0
Крупнейшая победа
5:3
Самый результативный матч
Турция. Суперлига, 41 тур
Генчлербирлиги
5 : 3
11.05.2021
Гезтепе
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
0 : 1
23.08.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 28 тур
Генчлербирлиги
0 : 2
04.04.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 0
01.11.2025
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 41 тур
Генчлербирлиги
5 : 3
11.05.2021
Гезтепе
Турция. Суперлига, 20 тур
Гезтепе
4 : 0
19.01.2021
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 32 тур
Гезтепе
1 : 3
11.07.2020
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 15 тур
Генчлербирлиги
3 : 1
14.12.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 22 тур
Генчлербирлиги
3 : 0
19.02.2018
Гезтепе
Турция. Суперлига, 5 тур
Гезтепе
3 : 2
17.09.2017
Генчлербирлиги
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Гезтепе
25
Лука Гугешашвили
ВР
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
3
Allan
ЦЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
16
Огюн Байрак
(К) ПЗ
20
Новатус Мироши
ОП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
6
Алекс Матос
ПВ
7
Андре
ЦФ
2
Арда Куртулан
ЦФ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Генчлербирлиги
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
6
Димитриос Гутас
(К) ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
42
Ousmane Diabate
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
13
Педру Перейра
ПВ
20
Секу Койта
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Гезтепе
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
13
Ege Yildirim
ЦЗ
12
Richard Akonnor
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
39
Жандерсон
ЦФ
14
Turac Böke
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Генчлербирлиги
23
Гекхан Аккан
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
2
Талиссон
ЦЗ
3
Yiğit Hamza Aydar
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
17
E. A. Aslan
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
8
Ensar Kemaloğlu
ЦП
45
Prince Martor
ЦФ
4-1-1-1-3
25
Гугешашвили
26
Бокеле
4
Альтикардес
3
16
Байрак
20
Мироши
10
Бекироглу
6
Матос
22
Армстронг
2
Куртулан
7
Андре
3-1-2-2-2
70
Эгрибаят
6
Гутас
77
Дурсун
42
35
Улджын
15
10
Тонгия
13
Перейра
7
Гувейя
14
Траоре
20
Койта
6
Матос
5
Рхалдней
5
Рхалдней
6
Матос
10
Бекироглу
39
Жандерсон
39
Жандерсон
10
Бекироглу
3
13
13
3
22
Армстронг
9
Жуан
9
Жуан
22
Армстронг
7
Гувейя
19
Ниасс
19
Ниасс
7
Гувейя
20
Койта
90
Балтаджи
90
Балтаджи
20
Койта
77
Дурсун
88
Узюм
88
Узюм
77
Дурсун
35
Улджын
48
Учан
48
Учан
35
Улджын
Остались в запасе
Гезтепе
Генчлербирлиги
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
12
Richard Akonnor
ЦЗ
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
14
Turac Böke
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
23
Гекхан Аккан
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
3
Yiğit Hamza Aydar
ЦЗ
17
E. A. Aslan
ЦП
8
Ensar Kemaloğlu
ЦП
45
Prince Martor
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
12
Richard Akonnor
ЦЗ
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
14
Turac Böke
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Остались в запасе
23
Гекхан Аккан
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
3
Yiğit Hamza Aydar
ЦЗ
17
E. A. Aslan
ЦП
8
Ensar Kemaloğlu
ЦП
45
Prince Martor
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Метин Диядин
Гезтепе
Точно не сыграют
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
Генчлербирлиги
Точно не сыграют
Dilhan Demir
ЦП
Кевин Родригес
ЛЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Гезтепе» с разницей как минимум в два мяча. Четырeхматчевая победная серия в очных встречах, умение не пропускать от «Генчлербирлиги» и стабильная атака хозяев делают их фаворитами. Гости способны забить, но их оборона слишком уязвима, а психологическое давление и неудачная история встреч могут сказаться на их игре. Рекомендуемая ставка – победа «Гезтепе» с форой (-1) с коэффициентом 2.15. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Гезтепе» и «Генчлербирлиги» состоится 23 августа 2026 года в Измире на стадионе «Гюрсель Аксель» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Гезтепе» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн.

2.15
Победа «Гезтепе» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Турция. Суперлига Генчлербирлиги Гезтепе
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