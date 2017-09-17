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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Генчлербирлиги
Гезтепе - Генчлербирлиги: обзор матча 17 сентября 2017
Гезтепе
17.09.2017, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
3 : 2
Завершен
Генчлербирлиги
36'
О. Скарионе
75'
А. Яхович
41'
П. Шкулетич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Генчлербирлиги
90'
+2
Желтая карточка
А. Огуз
ГОЛ! 2:1!
А. Яхович
75'
Желтая карточка
А. Яхович
59'
Желтая карточка
Й. Гуффран
58'
41'
ГОЛ! 1:1!
П. Шкулетич
ГОЛ! 1:0!
О. Скарионе
Пас отдал
С. Сариоглу
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
34
Бету
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
5
Оскар Скарионе
ЦП
21
Сельджук Шахин
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Генчлербирлиги
34
Йоханнес Хопф
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
19
Александар Шчекич
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Гезтепе
19
Гюнай Гювенк
ВР
4
Райко Ротман
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Генчлербирлиги
18
Диалло Гидилей
ЦП
18
Ведат Мурики
ЦФ
3-2-2
34
Бету
3
Траоре
14
Пейберне
55
Сариоглу
5
Скарионе
21
Шахин
18
Яхович
94
Гуффран
3-1-1-1
34
Хопф
3
Чифтци
66
Политевич
2
Огуз
19
Шчекич
45
Ману
32
Шкулетич
Остались в запасе
Гезтепе
Генчлербирлиги
19
Гюнай Гювенк
ВР
4
Райко Ротман
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
18
Диалло Гидилей
ЦП
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
4
Райко Ротман
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Остались в запасе
18
Диалло Гидилей
ЦП
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Гезтепе - Генчлербирлиги
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
- : -
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
10.10.2026
Амед
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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