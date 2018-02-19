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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Гезтепе
Генчлербирлиги - Гезтепе: обзор матча 19 февраля 2018
Генчлербирлиги
19.02.2018, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Гезтепе
87'
Э. Ману
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Гезтепе
ГОЛ! 1:0!
Э. Ману
87'
85'
Желтая карточка
А. Бийого Поко
29'
Красная карточка
А. Траоре
Желтая карточка
А. Шчекич
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
34
Йоханнес Хопф
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Гезтепе
19
Гюнай Гювенк
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
21
Сельджук Шахин
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Генчлербирлиги
45
Элвис Ману
ЛВ
18
Диалло Гидилей
ЦП
Гезтепе
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
41
Аксель Нгандо
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
3-3-1
34
Хопф
2
Огуз
66
Политевич
3
Чифтци
19
Шчекич
29
Сессеньон
82
Карабулут
32
Шкулетич
1-3-2
19
Гювенк
3
Траоре
21
Шахин
71
Бийого Поко
4
Ротман
19
Ба
94
Гуффран
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Гезтепе
45
Элвис Ману
ЛВ
18
Диалло Гидилей
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
41
Аксель Нгандо
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
18
Диалло Гидилей
ЦП
Остались в запасе
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
41
Аксель Нгандо
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Генчлербирлиги - Гезтепе
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
- : -
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
10.10.2026
Амед
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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