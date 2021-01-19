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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Генчлербирлиги
Гезтепе - Генчлербирлиги: обзор матча 19 января 2021
Гезтепе
19.01.2021, вторник, 16:00
Турция. Суперлига, 20 тур
4 : 0
Завершен
Генчлербирлиги
25'
П. Зули
45'
Ш. Ндиайе
45+1'
Х. Акбунар
71'
Х. Акбунар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Генчлербирлиги
Замена
B. Kirdaroglu
️️️️
Х. Акбунар
81'
76'
Замена
M. Huseyin Seyhan
️️️️
M. Yildirim
74'
Замена
M. Mert
️️️️
I. Karakas
ГОЛ! 4:0!
Х. Акбунар
Пас отдал
Б. Идейе
71'
Замена
В. Шимшек
️️️️
С. Айдогду
69'
Замена
Б. Идейе
️️️️
Ш. Ндиайе
69'
Замена
S. Napoleoni
️️️️
З. Трипич
60'
Замена
K. Sönmez
️️️️
П. Зули
60'
46'
Замена
M. Cecenoglu
️️️️
D. Angelo
46'
Замена
Р. Берисбек
️️️️
S. Gokhan Altiparmak
46'
Замена
О. Артан
️️️️
М. Юханссон
ГОЛ! 3:0!
Х. Акбунар
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Ш. Ндиайе
Пас отдал
Х. Акбунар
45'
ГОЛ! 1:0!
П. Зули
Пас отдал
Б. Эмир
25'
22'
Желтая карточка
Р. Пирис
21'
Желтая карточка
M. Yildirim
Желтая карточка
Тити
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
3
Марко Михоевич
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
44
Петер Зули
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ЦП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Diego Angelo
ЦЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
54
Batuhan Kirdaroglu
ЦФ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
27
Омюрджан Артан
ПЗ
55
Abdullah Sahindere
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
22
Kadir Enes Kıra
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
4-1-4-1
70
Эгрибаят
3
Михоевич
41
Эмир
4
Тити
7
Палули
5
Нвободо
44
Зули
8
Айдогду
7
Акбунар
10
Трипич
27
Ндиайе
3-2-3-2
15
Нордфельдт
15
11
Пехливан
39
4
Юханссон
3
26
Пирис
8
6
Дикмен
23
26
7
Акбунар
54
54
7
Акбунар
44
Зули
6
6
44
Зули
8
Айдогду
10
Шимшек
10
Шимшек
8
Айдогду
10
Трипич
99
99
10
Трипич
27
Ндиайе
12
Идейе
12
Идейе
27
Ндиайе
4
Юханссон
27
Артан
27
Артан
4
Юханссон
23
14
14
23
3
77
77
3
8
0
0
8
26
19
Берисбек
19
Берисбек
26
Остались в запасе
Гезтепе
Генчлербирлиги
22
Керим Алиджи
ПЗ
16
Балаж Медьери
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
22
Kadir Enes Kıra
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
55
Abdullah Sahindere
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
22
Керим Алиджи
ПЗ
16
Балаж Медьери
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
Остались в запасе
22
Kadir Enes Kıra
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
55
Abdullah Sahindere
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Гезтепе - Генчлербирлиги
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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