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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Генчлербирлиги
Гезтепе - Генчлербирлиги: обзор матча 11 июля 2020
Гезтепе
11.07.2020, суббота, 21:00
Турция. Суперлига, 32 тур
1 : 3
Завершен
Генчлербирлиги
90+1'
А. Озтюрк
33'
Д. Сио
45+2'
B. Stancu
75'
S. SessÃ¨gnon (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Генчлербирлиги
ГОЛ! 1:3!
А. Озтюрк
90'
+1
88'
Замена
Р. Берисбек
️️️️
Д. Кандеяш
88'
Замена
I. Karakas
️️️️
B. Stancu
88'
Замена
А. Огуз
️️️️
E. ÃzgenÃ§
Замена
К. Атакан Кесгин
️️️️
З. Трипич
83'
Желтая карточка
А. Озтюрк
78'
77'
Желтая карточка
М. Сентьенс
75'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
S. SessÃ¨gnon
Замена
L. Gassama
️️️️
М. Палули
69'
64'
Замена
М. Сентьенс
️️️️
Д. Сио
Замена
M. MossorÃ³
️️️️
А. Каштру
58'
Замена
S. Napoleoni
️️️️
Я. Каян
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
B. Stancu
Пас отдал
Д. Кандеяш
Желтая карточка
С. Айдогду
36'
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сио
Пас отдал
B. Stancu
17'
Замена
S. SessÃ¨gnon
️️️️
S. Yilmaz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
7
Мурат Палули
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
8
Андре Каштру
АП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Генчлербирлиги
25
Эртак Эзбир
ВР
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
3
Берат Эздемир
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
13
Джованни Сио
ЦП
9
Bogdan Stancu
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Гезтепе
25
Wallace Reis
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
10
Marcio MossorÃ³
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
24
Eren Bilen
ЦФ
28
Metin Yildirim
ЦФ
Генчлербирлиги
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
55
Abdullah Sahindere
ЦП
10
StÃ©phane SessÃ¨gnon
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
95
Burak Capkinoglu
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
4-4-1-1
1
7
Палули
33
Нукан
41
Эмир
33
Озтюрк
71
Бийого Поко
20
Каян
10
Трипич
8
Айдогду
8
Каштру
10
Вильчек
4-5-1
25
Эзбир
32
Рамос
15
39
22
3
Эздемир
21
Кандеяш
17
13
Сио
6
Дикмен
9
7
Палули
27
27
7
Палули
10
Трипич
20
Кесгин
20
Кесгин
10
Трипич
8
Каштру
10
10
8
Каштру
20
Каян
99
99
20
Каян
22
2
Огуз
2
Огуз
22
21
Кандеяш
19
Берисбек
19
Берисбек
21
Кандеяш
17
10
10
17
13
Сио
20
Сентьенс
20
Сентьенс
13
Сио
9
23
23
9
Остались в запасе
Гезтепе
Генчлербирлиги
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
24
Eren Bilen
ЦФ
28
Metin Yildirim
ЦФ
25
Wallace Reis
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
95
Burak Capkinoglu
ЦФ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
55
Abdullah Sahindere
ЦП
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
24
Eren Bilen
ЦФ
28
Metin Yildirim
ЦФ
25
Wallace Reis
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
Остались в запасе
95
Burak Capkinoglu
ЦФ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
55
Abdullah Sahindere
ЦП
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Гезтепе - Генчлербирлиги
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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