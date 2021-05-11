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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Гезтепе
Генчлербирлиги - Гезтепе: обзор матча 11 мая 2021
Генчлербирлиги
11.05.2021, вторник, 20:30
Турция. Суперлига, 41 тур
5 : 3
Завершен
Гезтепе
44'
D. Angelo
50'
F. AyitÃ©
56'
B. Stancu
70'
M. Mert
83'
B. Stancu
12'
Б. Идейе
31'
Я. Каян
51'
В. Шимшек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Гезтепе
ГОЛ! 5:3!
B. Stancu
83'
81'
Замена
E. Binici
️️️️
Х. Акбунар
81'
Замена
Y. Basravi
️️️️
Б. Идейе
Замена
С. Дикмен
️️️️
Р. Берисбек
78'
ГОЛ! 4:3!
M. Mert
70'
65'
Замена
Ш. Ндиайе
️️️️
В. Шимшек
65'
Замена
А. Яхович
️️️️
С. Айдогду
Замена
Z. TourÃ©
️️️️
D. Angelo
64'
Замена
S. Yilmaz
️️️️
С. Лима
58'
ГОЛ! 3:3!
B. Stancu
Пас отдал
Р. Пирис
56'
56'
Замена
О. Нвободо
️️️️
Я. Каян
51'
ГОЛ! 2:3!
В. Шимшек
ГОЛ! 2:2!
F. AyitÃ©
50'
47'
Желтая карточка
Д. Бурекович
Замена
B. Stancu
️️️️
I. Karakas
46'
Желтая карточка
Р. Пирис
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
D. Angelo
Пас отдал
D. Furman
44'
31'
ГОЛ! 0:2!
Я. Каян
Желтая карточка
D. Furman
15'
12'
ГОЛ! 0:1!
Б. Идейе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Diego Angelo
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
14
Metehan Mert
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
91
Сандро Лима
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Гезтепе
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
1
Arda Özcimen
ЦФ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
17
Sefa Yilmaz
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
20
Seyit Ali Kahya
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
9
Bogdan Stancu
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
7
Мурат Палули
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
27
Yilmaz Basravi
ЦФ
90
Efe Binici
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
3-2-5
15
Нордфельдт
3
39
4
Юханссон
26
Пирис
19
Берисбек
7
91
Лима
11
23
14
3-4-1-3
33
Озтюрк
27
68
Бурекович
8
Айдогду
20
Каян
13
Эсити
10
Шимшек
7
Акбунар
12
Идейе
6
1
3
15
15
3
91
Лима
17
17
91
Лима
19
Берисбек
6
Дикмен
6
Дикмен
19
Берисбек
23
9
9
23
12
Идейе
27
27
12
Идейе
20
Каян
5
Нвободо
5
Нвободо
20
Каян
7
Акбунар
90
90
7
Акбунар
10
Шимшек
27
Ндиайе
27
Ндиайе
10
Шимшек
8
Айдогду
18
Яхович
18
Яхович
8
Айдогду
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Гезтепе
20
Seyit Ali Kahya
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
7
Мурат Палули
ЦЗ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
20
Seyit Ali Kahya
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
7
Мурат Палули
ЦЗ
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Генчлербирлиги - Гезтепе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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