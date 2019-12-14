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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Гезтепе
Генчлербирлиги - Гезтепе: обзор матча 14 декабря 2019
Генчлербирлиги
14.12.2019, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Гезтепе
29'
Б. Станку
36'
Д. Сио
67'
Б. Станку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Гезтепе
ГОЛ! 3:0!
Б. Станку
67'
Желтая карточка
М. Сентьенс
64'
Желтая карточка
Б. Станку
54'
ГОЛ! 2:0!
Д. Сио
36'
ГОЛ! 1:0!
Б. Станку
Пас отдал
М. Сентьенс
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
27
Абдулайе Диалло
ВР
15
Зарго Туре
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
10
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Гезтепе
34
Бету
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Генчлербирлиги
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
27
Надир Чифци
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Гезтепе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
1-2-3
27
Диалло
15
Туре
20
Сентьенс
29
Сессеньон
10
Станку
21
Кандеяш
13
Сио
2-2-1
34
Бету
89
Гассама
4
Тити
5
Боргес
7
Гюрлер
35
Джером
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Гезтепе
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
27
Надир Чифци
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
33
Атындж Нукан
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
27
Надир Чифци
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Остались в запасе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Генчлербирлиги - Гезтепе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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