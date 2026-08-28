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«Галатасарай» – «Гезтепе»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Турции 2026/2027

28 августа 2026 11:13
Галатасарай - Гезтепе
29 авг. 2026, суббота 21:30 | Турция. Суперлига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.12
Победа «Галатасарая» с форой (-1.5)
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Матч 3 тура Турецкой Суперлиги между стамбульским «Галатасараем» и «Гезтепе» пройдет 29 августа 2026 года на «Тюрк Телеком Стэдиум» в Стамбуле. Хозяева подходят к игре с четырьмя очками после разгрома «Эрзурумспора» (4:0) и ничьей с «Чорумом» (2:2), но их домашняя форма вызывает тревогу – пять матчей без побед на своем поле. Гости имеют лишь одно очко и располагаются в нижней части таблицы, но в последних матчах редко проигрывают. При этом в очных противостояниях «Галатасарай» тотально доминирует – девять побед подряд и забивает в шестнадцати последних встречах с «Гезтепе». Сможет ли хозяева прервать свою неудачную домашнюю серию и продолжить победную поступь над принципиальным соперником, или гости преподнесут сенсацию и увезут очки из Стамбула?

Кто победит в матче

«Галатасарай» является безоговорочным фаворитом благодаря подавляющему преимуществу в очных встречах. Команда выиграла девять последних матчей у «Гезтепе» и забивает в шестнадцати последних встречах с этим соперником, что говорит о полной уверенности у чужих ворот. В атаке хозяева стабильны: они забивают в четырeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 2,00 гола. Однако оборона «Галатасарая» вызывает тревогу – в среднем 2,00 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в девяти из одиннадцати последних матчей. В стартовом туре они сыграли вничью с «Чорумом» (2:2), а затем разгромили «Эрзурумспор» (4:0), подтвердив свою атакующую мощь, но также показав уязвимость в защите. Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь хозяевам доминировать, несмотря на проблемы в обороне.

«Гезтепе» имеет свои сильные стороны, особенно в атаке. Команда забивает в семи из девяти последних матчей, а в очных встречах с «Галатасараем» также отличается в девяти из одиннадцати последних игр. В среднем за последние пять игр атака гостей приносит 1,60 гола, что позволяет им создавать моменты у чужих ворот. Однако оборона «Гезтепе» действует нестабильно – в среднем 1,40 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в шести последних матчах. В стартовых турах они сыграли вничью с «Самсунспором» (3:3) и уступили «Генчлербирлиги» (0:1), подтвердив свои проблемы в защите. В очных встречах с «Галатасараем» у гостей отрицательная статистика – всего 13 побед в 69 матчах, и в последних девяти встречах они неизменно уступали. Гостям будет сложно прервать эту неудачную серию на поле соперника, который уверенно играет против них.

Итоговый вывод: несмотря на домашние проблемы «Галатасарая», его подавляющее преимущество в очных встречах и атакующая мощь делают его явным фаворитом. «Гезтепе» способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки в Стамбуле. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В 69 очных матчах «Галатасарай» одержал 41 победу, «Гезтепе» – 13, ещe 15 встреч завершились вничью. При этом хозяева выиграли девять последних матчей против «Гезтепе» и забивают в шестнадцати последних очных встречах. Текущая форма «Галатасарая» дома – пять матчей без побед, но против «Гезтепе» эта серия часто прерывается. Гости стабильно забивают, но их оборона регулярно пропускает, а история встреч складывается в пользу хозяев. Очная статистика и класс «Галатасарая» склоняют чашу весов в его пользу, несмотря на домашние проблемы.

Личные встречи
Побед - 14 (93%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (7%)
34
Забитых мячей
14
2.27
В среднем за матч
0.93
3:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
3 : 2
29.08.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
3 : 2
29.08.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 27 тур
Гезтепе
1 : 3
08.04.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 10 тур
Галатасарай
3 : 1
26.10.2025
Гезтепе
Турция. Суперлига, 37 тур
Гезтепе
0 : 2
24.05.2025
Галатасарай
Турция. Суперлига, 18 тур
Галатасарай
2 : 1
04.01.2025
Гезтепе
Турция. Суперлига, 26 тур
Гезтепе
2 : 3
21.02.2022
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
2 : 1
26.09.2021
Гезтепе
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 3
17.04.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 14 тур
Галатасарай
3 : 1
22.12.2020
Гезтепе
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
3 : 1
18.07.2020
Гезтепе
Турция. Суперлига, 16 тур
Гезтепе
2 : 1
21.12.2019
Галатасарай
Турция. Суперлига, 19 тур
Гезтепе
0 : 1
26.01.2019
Галатасарай
Турция. Суперлига, 2 тур
Галатасарай
1 : 0
19.08.2018
Гезтепе
Турция. Суперлига, 34 тур
Гезтепе
0 : 1
19.05.2018
Галатасарай
Турция. Суперлига, 17 тур
Галатасарай
3 : 1
24.12.2017
Гезтепе
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Галатасарай
24
Янкат Йылмаз
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
(К) ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
99
Марио Лемина
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Гезтепе
25
Лука Гугешашвили
ВР
13
Ege Yildirim
ЦЗ
12
Richard Akonnor
ЦЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
26
Малком Бокеле
(К) ПЗ
5
Рхалдней
ОП
20
Новатус Мироши
ОП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
39
Жандерсон
ЦФ
7
Андре
ЦФ
2
Арда Куртулан
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Галатасарай
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
74
Renato Nhaga
ЦП
83
Алексей Батраков
АП
10
Лерой Сане
ПВ
Гезтепе
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
16
Огюн Байрак
ПЗ
6
Алекс Матос
ПВ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
14
Turac Böke
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
2-2-2-3-1
24
Йылмаз
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
99
Лемина
11
Акгюн
8
Сара
53
Йилмаз
4
Якобс
7
Салаи
45
Осимхен
4-2-1-3
25
Гугешашвили
26
Бокеле
12
4
Альтикардес
13
5
Рхалдней
20
Мироши
10
Бекироглу
2
Куртулан
7
Андре
39
Жандерсон
34
Торрейра
18
Угочукву
18
Угочукву
34
Торрейра
53
Йилмаз
10
Сане
10
Сане
53
Йилмаз
8
Сара
90
Синго
90
Синго
8
Сара
42
Бартакжи
83
Батраков
83
Батраков
42
Бартакжи
11
Акгюн
17
Эльмали
17
Эльмали
11
Акгюн
10
Бекироглу
22
Армстронг
22
Армстронг
10
Бекироглу
16
Байрак
16
Байрак
5
Рхалдней
6
Матос
6
Матос
5
Рхалдней
39
Жандерсон
9
Жуан
9
Жуан
39
Жандерсон
7
Андре
14
14
7
Андре
Остались в запасе
Галатасарай
Гезтепе
20
Илкай Гюндоган
ЦП
23
Каан Айхан
ЦЗ
1
Угурчан Чакир
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
74
Renato Nhaga
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
20
Илкай Гюндоган
ЦП
23
Каан Айхан
ЦЗ
1
Угурчан Чакир
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
74
Renato Nhaga
ЦП
Остались в запасе
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Станимир Стойлов
Галатасарай
Точно не сыграют
Гюнай Гювенк
ВР
Рафаэль Леау
ЛВ
Гезтепе
Точно не сыграют
Allan
ЦЗ
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
Алексис Антунес
АП
Фуркан Байир
ЦЗ
Ибрагим Сабра
ЦФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Галатасарая» с разницей как минимум в один мяч. Подавляющее преимущество в очных встречах, стабильная атака и класс хозяев, а также уязвимая оборона гостей делают «Галатасарай» фаворитом. «Гезтепе» способен забить, но его защита вряд ли выдержит давление соперника на «Тюрк Телеком Стэдиум». Рекомендуемая ставка – победа «Галатасарая» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.12. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Гезтепе» состоится 29 августа 2026 года в Стамбуле на «Тюрк Телеком Стэдиум» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 3».

«Галатасарай» – «Гезтепе»: смотреть онлайн.

2.12
Победа «Галатасарая» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Турция. Суперлига Гезтепе Галатасарай
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