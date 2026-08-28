Матч 3 тура Турецкой Суперлиги между стамбульским «Галатасараем» и «Гезтепе» пройдет 29 августа 2026 года на «Тюрк Телеком Стэдиум» в Стамбуле. Хозяева подходят к игре с четырьмя очками после разгрома «Эрзурумспора» (4:0) и ничьей с «Чорумом» (2:2), но их домашняя форма вызывает тревогу – пять матчей без побед на своем поле. Гости имеют лишь одно очко и располагаются в нижней части таблицы, но в последних матчах редко проигрывают. При этом в очных противостояниях «Галатасарай» тотально доминирует – девять побед подряд и забивает в шестнадцати последних встречах с «Гезтепе». Сможет ли хозяева прервать свою неудачную домашнюю серию и продолжить победную поступь над принципиальным соперником, или гости преподнесут сенсацию и увезут очки из Стамбула?

Кто победит в матче

«Галатасарай» является безоговорочным фаворитом благодаря подавляющему преимуществу в очных встречах. Команда выиграла девять последних матчей у «Гезтепе» и забивает в шестнадцати последних встречах с этим соперником, что говорит о полной уверенности у чужих ворот. В атаке хозяева стабильны: они забивают в четырeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 2,00 гола. Однако оборона «Галатасарая» вызывает тревогу – в среднем 2,00 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в девяти из одиннадцати последних матчей. В стартовом туре они сыграли вничью с «Чорумом» (2:2), а затем разгромили «Эрзурумспор» (4:0), подтвердив свою атакующую мощь, но также показав уязвимость в защите. Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь хозяевам доминировать, несмотря на проблемы в обороне.

«Гезтепе» имеет свои сильные стороны, особенно в атаке. Команда забивает в семи из девяти последних матчей, а в очных встречах с «Галатасараем» также отличается в девяти из одиннадцати последних игр. В среднем за последние пять игр атака гостей приносит 1,60 гола, что позволяет им создавать моменты у чужих ворот. Однако оборона «Гезтепе» действует нестабильно – в среднем 1,40 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в шести последних матчах. В стартовых турах они сыграли вничью с «Самсунспором» (3:3) и уступили «Генчлербирлиги» (0:1), подтвердив свои проблемы в защите. В очных встречах с «Галатасараем» у гостей отрицательная статистика – всего 13 побед в 69 матчах, и в последних девяти встречах они неизменно уступали. Гостям будет сложно прервать эту неудачную серию на поле соперника, который уверенно играет против них.

Итоговый вывод: несмотря на домашние проблемы «Галатасарая», его подавляющее преимущество в очных встречах и атакующая мощь делают его явным фаворитом. «Гезтепе» способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки в Стамбуле. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В 69 очных матчах «Галатасарай» одержал 41 победу, «Гезтепе» – 13, ещe 15 встреч завершились вничью. При этом хозяева выиграли девять последних матчей против «Гезтепе» и забивают в шестнадцати последних очных встречах. Текущая форма «Галатасарая» дома – пять матчей без побед, но против «Гезтепе» эта серия часто прерывается. Гости стабильно забивают, но их оборона регулярно пропускает, а история встреч складывается в пользу хозяев. Очная статистика и класс «Галатасарая» склоняют чашу весов в его пользу, несмотря на домашние проблемы.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Галатасарая» с разницей как минимум в один мяч. Подавляющее преимущество в очных встречах, стабильная атака и класс хозяев, а также уязвимая оборона гостей делают «Галатасарай» фаворитом. «Гезтепе» способен забить, но его защита вряд ли выдержит давление соперника на «Тюрк Телеком Стэдиум». Рекомендуемая ставка – победа «Галатасарая» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.12. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Гезтепе» состоится 29 августа 2026 года в Стамбуле на «Тюрк Телеком Стэдиум» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 3».