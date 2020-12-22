Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Гезтепе
Галатасарай - Гезтепе: обзор матча 22 декабря 2020
Галатасарай
22.12.2020, вторник, 19:00
Турция. Суперлига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Гезтепе
4'
Э. Килинк
12'
A. Turan
63'
С. Фегули
14'
С. Айдогду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Гезтепе
Замена
Э. Байрам
️️️️
Ю. Бельханда
90'
+3
84'
Желтая карточка
О. Нвободо
83'
Замена
B. Süleyman
️️️️
М. Михоевич
Замена
Э. Акбаба
️️️️
С. Фегули
83'
Замена
О. Байрам
️️️️
A. Turan
82'
Замена
О. Джаглаян
️️️️
М. Дианье
67'
67'
Замена
M. MossorÃ³
️️️️
Я. Каян
ГОЛ! 3:1!
С. Фегули
Пас отдал
Т. Антальялы
63'
Желтая карточка
О. Эльабделлауи
58'
46'
Замена
S. Napoleoni
️️️️
З. Трипич
14'
ГОЛ! 2:1!
С. Айдогду
Пас отдал
Х. Акбунар
ГОЛ! 2:0!
A. Turan
Пас отдал
Р. Донк
12'
ГОЛ! 1:0!
Э. Килинк
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
3
Марко Михоевич
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
20
Ялчин Каян
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Галатасарай
23
Эмин Байрам
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Эмре Акбаба
ЦП
22
Kerem Yusuf Ersunar
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Гезтепе
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
10
Marcio MossorÃ³
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
90
Efe Binici
ЦФ
66
Burak Süleyman
ЦФ
53
Tolga Topaloglu
ЦФ
27
Yilmaz Basravi
ЦФ
4-1-2-3
1
Кочук
4
Сараччи
27
Люиндама
4
Донк
3
Эльабделлауи
8
Фегули
14
Антальялы
20
Бельханда
45
Дианье
10
11
Килинк
4-1-4-1
16
Медьери
41
Эмир
33
Нукан
27
3
Михоевич
5
Нвободо
8
Айдогду
7
Акбунар
10
Трипич
20
Каян
27
Ндиайе
20
Бельханда
23
Байрам
23
Байрам
20
Бельханда
10
18
Байрам
18
Байрам
10
8
Фегули
8
Акбаба
8
Акбаба
8
Фегули
45
Дианье
17
Джаглаян
17
Джаглаян
45
Дианье
3
Михоевич
66
66
3
Михоевич
20
Каян
10
10
20
Каян
10
Трипич
99
99
10
Трипич
Остались в запасе
Галатасарай
Гезтепе
22
Kerem Yusuf Ersunar
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
1
Arda Özcimen
ЦФ
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
90
Efe Binici
ЦФ
53
Tolga Topaloglu
ЦФ
27
Yilmaz Basravi
ЦФ
4
Тити
ЦЗ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
22
Kerem Yusuf Ersunar
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Остались в запасе
1
Arda Özcimen
ЦФ
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
90
Efe Binici
ЦФ
53
Tolga Topaloglu
ЦФ
27
Yilmaz Basravi
ЦФ
4
Тити
ЦЗ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Галатасарай - Гезтепе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Гезтепе
Стало известно, кто помог Батракову с адаптацией в «Галатасарае»
Вчера, 19:45
1
Керимов – о Батракове: «Бразильца с такой статистикой покупали бы в АПЛ за 80 миллионов»
Вчера, 17:25
1
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
Вчера, 10:57
3
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
Стало известно, кто помог Батракову с адаптацией в «Галатасарае»
Вчера, 19:45
1
Керимов – о Батракове: «Бразильца с такой статистикой покупали бы в АПЛ за 80 миллионов»
Вчера, 17:25
1
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
Вчера, 10:57
3
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Фенербахче» и «Гезтепе» на победу в матче 10-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+