Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Галатасарай
Гезтепе - Галатасарай: обзор матча 19 мая 2018
Гезтепе
19.05.2018, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 34 тур
0 : 1
Завершен
Галатасарай
66'
Б. Гомис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Галатасарай
80'
Желтая карточка
Д. Денайе
74'
Желтая карточка
Г. Родригеш
66'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Гомис
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
34
Бету
ВР
21
Сельджук Шахин
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Гезтепе
19
Гюнай Гювенк
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Галатасарай
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
2-3
34
Бету
21
Шахин
4
Ротман
19
Ба
9
Гилас
94
Гуффран
3-4-1-1-1
16
Муслера
64
Денайе
4
Азиз
4
Донк
25
Линнес
8
Фегули
5
Фернандо
5
Нагатомо
20
Бельханда
10
Родригеш
18
Гомис
Остались в запасе
Гезтепе
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Остались в запасе
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Гезтепе - Галатасарай
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Гезтепе
Галатасарай
Ташуев назвал лучшего российского футболиста прямо сейчас: «Если брать по цифрам»
08:30
Самый дорогой футболист «Галатасарая» готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 23:23
6
«Галатасарай» отчитался о повреждении Батракова
Вчера, 19:36
1
Кисляк: «Батраков не вербовал меня в «Галатасарай»
Вчера, 16:44
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
Вчера, 15:48
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Фенербахче» и «Гезтепе» на победу в матче 10-го тура
30 октября
Суперлига Турции: шансы «Гезтепе» и «Чорума» на победу в матче 9-го тура
24 октября
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
22 сентября
3
Ташуев назвал лучшего российского футболиста прямо сейчас: «Если брать по цифрам»
08:30
Самый дорогой футболист «Галатасарая» готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 23:23
6
«Галатасарай» отчитался о повреждении Батракова
Вчера, 19:36
1
Кисляк: «Батраков не вербовал меня в «Галатасарай»
Вчера, 16:44
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
Вчера, 15:48
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+