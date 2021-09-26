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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Гезтепе
Галатасарай - Гезтепе: обзор матча 26 сентября 2021
Галатасарай
26.09.2021, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Гезтепе
49'
Х. Дервисоглу
56'
О. Морутан
43'
Ш. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Гезтепе
Замена
М. Мохамед
️️️️
К. Актюркоглу
90'
+2
Желтая карточка
П. ван Анхолт
88'
Замена
О. Джаглаян
️️️️
О. Морутан
84'
Желтая карточка
А. Чикелдэу
82'
78'
Замена
К. Демирташ
️️️️
Б. Эмир
77'
Замена
М. Баку
️️️️
С. Айдогду
77'
Замена
А. Яхович
️️️️
Лоуренси
Замена
Э. Килинк
️️️️
Х. Дервисоглу
70'
Желтая карточка
Х. Дервисоглу
62'
61'
Замена
Д. Тижанич
️️️️
Я. Каян
ГОЛ! 2:1!
О. Морутан
Пас отдал
А. Чикелдэу
56'
ГОЛ! 1:1!
Х. Дервисоглу
Пас отдал
Б. Кутлу
49'
Замена
А. Озтюрк
️️️️
К. Люиндама
46'
Замена
М. Дианье
️️️️
С. Фегули
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Ндиайе
Пас отдал
Х. Акбунар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Гезтепе
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
22
Керим Алиджи
ЦФ
5
Обинна Нвободо
ЦФ
70
Ирфан Эгрибаят
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
12
Густаво Ассунсао
ЦП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Гезтепе
47
Караман Демирташ
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
43
Давид Тижанич
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
32
Макана Баку
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Муслера
15
ван Анхолт
27
Люиндама
25
Нельссон
2
Йедлин
8
Фегули
20
Чикелдэу
10
Кутлу
7
Актюркоглу
80
Морутан
28
Дервисоглу
3-2-1-5
15
Арсланажич
4
Анхель
41
Эмир
20
Каян
8
Айдогду
7
Акбунар
22
Алиджи
7
Лоуренси
27
Ндиайе
70
Эгрибаят
5
Нвободо
27
Люиндама
33
Озтюрк
33
Озтюрк
27
Люиндама
7
Актюркоглу
42
Мохамед
42
Мохамед
7
Актюркоглу
8
Фегули
45
Дианье
45
Дианье
8
Фегули
28
Дервисоглу
11
Килинк
11
Килинк
28
Дервисоглу
80
Морутан
17
Джаглаян
17
Джаглаян
80
Морутан
41
Эмир
47
Демирташ
47
Демирташ
41
Эмир
20
Каян
43
Тижанич
43
Тижанич
20
Каян
8
Айдогду
32
Баку
32
Баку
8
Айдогду
7
Лоуренси
18
Яхович
18
Яхович
7
Лоуренси
Остались в запасе
Галатасарай
Гезтепе
18
Омер Байрам
ЛЗ
99
Фатих Озтюрк
ВР
24
Каан Арслан
ЦЗ
12
Густаво Ассунсао
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
33
Атындж Нукан
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
18
Омер Байрам
ЛЗ
99
Фатих Озтюрк
ВР
24
Каан Арслан
ЦЗ
12
Густаво Ассунсао
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
Остались в запасе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Галатасарай - Гезтепе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
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