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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Галатасарай
Гезтепе - Галатасарай: обзор матча 26 января 2019
Гезтепе
26.01.2019, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Галатасарай
72'
З. Гюмюш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Галатасарай
86'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
Желтая карточка
А. Бийого Поко
74'
72'
ГОЛ! 0:1!
З. Гюмюш
Пас отдал
Ф. Фильо Мариано
38'
Желтая карточка
З. Гюмюш
Желтая карточка
Л. Гассама
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
34
Бету
ВР
4
Тити
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
5
Баду Ндиайе
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Гезтепе
7
Ясин Озтекин
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
2-3-1
34
Бету
4
Тити
89
Гассама
7
Гюрлер
5
Боргес
71
Бийого Поко
35
Джером
3-2-2-1-1
16
Муслера
25
Линнес
3
Майкон
25
Мариано
8
Фегули
5
Фернандо
5
Ндиайе
8
Инан
7
Оникуру
11
Гюмюш
Остались в запасе
Гезтепе
Галатасарай
7
Ясин Озтекин
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
7
Ясин Озтекин
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Остались в запасе
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Гезтепе - Галатасарай
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
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