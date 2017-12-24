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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Гезтепе
Галатасарай - Гезтепе: обзор матча 24 декабря 2017
Галатасарай
24.12.2017, воскресенье, 19:30
Турция. Суперлига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Гезтепе
19'
Г. Родригеш
53'
Я. Озтекин
9'
А. Яхович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Гезтепе
Желтая карточка
К. Гюнтер
59'
57'
Желтая карточка
Р. Ротман
ГОЛ! 2:1!
Я. Озтекин
Пас отдал
С. Фегули
53'
Желтая карточка
Фернандо
44'
ГОЛ! 1:1!
Г. Родригеш
Пас отдал
Б. Гомис
19'
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Яхович
Желтая карточка
Ф. Муслера
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
5
Баду Ндиайе
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Гезтепе
34
Бету
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
21
Сельджук Шахин
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Галатасарай
77
Тарик Камдал
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
7
Ясин Озтекин
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Гезтепе
19
Гюнай Гювенк
ВР
5
Оскар Скарионе
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
3-2-2-1-1
16
Муслера
4
Азиз
64
Денайе
25
Линнес
8
Фегули
5
Фернандо
5
Ндиайе
20
Бельханда
10
Родригеш
18
Гомис
2-2-2
34
Бету
14
Пейберне
55
Сариоглу
21
Шахин
4
Ротман
94
Гуффран
18
Яхович
Остались в запасе
Галатасарай
Гезтепе
38
Толга Чигерчи
ОП
77
Тарик Камдал
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
19
Гюнай Гювенк
ВР
5
Оскар Скарионе
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
77
Тарик Камдал
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
5
Оскар Скарионе
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Галатасарай - Гезтепе
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
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