Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Гезтепе
Галатасарай - Гезтепе: обзор матча 19 августа 2018
Галатасарай
19.08.2018, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Гезтепе
42'
А. Оникуру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Гезтепе
90'
+1
Желтая карточка
А. Траоре
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
72'
Желтая карточка
Р. Донк
70'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
61'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
60'
ГОЛ! 1:0!
А. Оникуру
Пас отдал
Фернандо
42'
34'
Желтая карточка
Я. Озтекин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
5
Фернандо
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Гезтепе
4
Тити
ЦЗ
3
Адама Траоре
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
Главный тренер
Станимир Стойлов
Галатасарай
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Гезтепе
41
Аксель Нгандо
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
4-1-1-1-2
16
Муслера
5
Нагатомо
6
Джалик
4
Донк
25
Мариано
5
Фернандо
20
Бельханда
7
Оникуру
9
Дердийок
11
Гюмюш
3-2
4
Тити
3
Траоре
89
Гассама
7
Озтекин
5
Боргес
Остались в запасе
Галатасарай
Гезтепе
8
Софиан Фегули
ОП
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
41
Аксель Нгандо
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Остались в запасе
41
Аксель Нгандо
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Галатасарай - Гезтепе
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Гезтепе
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Самсунспором»
20:29
7
Тренера «Галатасарая» удалили за отказ жать руку судье
19:17
1
«Комо» Сеска может подписать россиянина
17:46
2
Батраков выйдет в стартовом составе «Галатасарая» в 9-м матче подряд
15:15
2
«Галатасарай» – «Самсунспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
14:50
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Самсунспором»
20:29
7
Тренера «Галатасарая» удалили за отказ жать руку судье
19:17
1
«Комо» Сеска может подписать россиянина
17:46
2
Батраков выйдет в стартовом составе «Галатасарая» в 9-м матче подряд
15:15
2
«Галатасарай» – «Самсунспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
14:50
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
10:33
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Фенербахче» и «Гезтепе» на победу в матче 10-го тура
30 октября
Суперлига Турции: шансы «Гезтепе» и «Чорума» на победу в матче 9-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+