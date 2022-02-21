Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Галатасарай
Гезтепе - Галатасарай: обзор матча 21 февраля 2022
Гезтепе
21.02.2022, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 26 тур
2 : 3
Завершен
Галатасарай
45+1'
Ш. Ндиайе (П)
70'
Ш. Ндиайе (П)
3'
В. Нельссон
85'
Б. Гомис (П)
90+9'
Б. Гомис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гезтепе - Галатасарай
90'
+9
Желтая карточка
Б. Гомис
90'
+9
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Б. Гомис
Желтая карточка
Б. Эмир
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
В. Нельссон
Замена
У. Таннан
️️️️
Ш. Ндиайе
87'
85'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Б. Гомис
Желтая карточка
А. Яхович
82'
74'
Замена
Б. Гомис
️️️️
М. Мохамед
74'
Замена
Э. Килинк
️️️️
Р. Бабел
Замена
А. Яхович
️️️️
F. di Santo
72'
Замена
А. Кара
️️️️
С. Айдогду
71'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ш. Ндиайе
70'
62'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Х. Дервисоглу
61'
Замена
А. Чикелдэу
️️️️
Э. Пульгар
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ш. Ндиайе
45'
+1
33'
Желтая карточка
М. Мохамед
Желтая карточка
Д. Арсланажич
7'
3'
ГОЛ! 0:1!
В. Нельссон
Пас отдал
М. Мохамед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
26
Franco di Santo
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Галатасарай
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
5
Эрик Пульгар
ОП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Гезтепе
12
Кенан Пирич
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
32
Макана Баку
ЛВ
35
Айтач Кара
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
7
Лоуренси
ПВ
18
Адис Яхович
ЦФ
6
Уссама Таннан
ЦФ
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
3-3-1-1-2
70
Эгрибаят
33
Нукан
4
Анхель
41
Эмир
15
Арсланажич
5
Нвободо
22
Алиджи
8
Айдогду
7
Акбунар
27
Ндиайе
26
4-2-1-3
1
Пенья
3
Эльабделлауи
25
Нельссон
23
Маркао
18
Байрам
14
Антальялы
5
Пульгар
7
Актюркоглу
28
Дервисоглу
8
Бабел
42
Мохамед
8
Айдогду
35
Кара
35
Кара
8
Айдогду
26
18
Яхович
18
Яхович
26
27
Ндиайе
6
Таннан
6
Таннан
27
Ндиайе
5
Пульгар
20
Чикелдэу
20
Чикелдэу
5
Пульгар
28
Дервисоглу
10
Кутлу
10
Кутлу
28
Дервисоглу
42
Мохамед
18
Гомис
18
Гомис
42
Мохамед
8
Бабел
11
Килинк
11
Килинк
8
Бабел
Остались в запасе
Гезтепе
Галатасарай
12
Кенан Пирич
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
32
Макана Баку
ЛВ
7
Лоуренси
ПВ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
8
Софиан Фегули
ОП
13
Исмаил Кипе
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
26
Semih Kaya
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
12
Кенан Пирич
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
32
Макана Баку
ЛВ
7
Лоуренси
ПВ
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
13
Исмаил Кипе
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
26
Semih Kaya
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Гезтепе - Галатасарай
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Гезтепе
Галатасарай
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Фенербахче» и «Гезтепе» на победу в матче 10-го тура
30 октября
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+