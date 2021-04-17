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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Галатасарай
Гезтепе - Галатасарай: обзор матча 17 апреля 2021
Гезтепе
17.04.2021, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 35 тур
1 : 3
Завершен
Галатасарай
9'
Ф. Диабате
19'
К. Актюркоглу
39'
К. Актюркоглу
64'
К. Актюркоглу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Галатасарай
83'
Замена
A. Turan
️️️️
Э. Килинк
83'
Замена
О. Байрам
️️️️
С. Фегули
Замена
Б. Идейе
️️️️
А. Яхович
82'
Замена
З. Трипич
️️️️
Ф. Диабате
76'
Замена
П. Зули
️️️️
С. Айдогду
75'
74'
Замена
О. Этебо
️️️️
Т. Антальялы
Желтая карточка
О. Нвободо
72'
70'
Замена
А. Оникуру
️️️️
К. Актюркоглу
68'
Замена
О. Джаглаян
️️️️
Х. Дервисоглу
Замена
М. Палули
️️️️
L. Gassama
66'
64'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
К. Актюркоглу
Замена
А. Эсити
️️️️
Ш. Ндиайе
46'
45'
Желтая карточка
К. Актюркоглу
39'
ГОЛ! 1:2!
К. Актюркоглу
19'
ГОЛ! 1:1!
К. Актюркоглу
Пас отдал
Х. Дервисоглу
ГОЛ! 1:0!
Ф. Диабате
Пас отдал
Д. Бурекович
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Гезтепе
7
Мурат Палули
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
99
Фатих Озтюрк
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Эмре Акбаба
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
4-1-1-1-3
70
Эгрибаят
68
Бурекович
41
Эмир
27
33
Нукан
5
Нвободо
8
Айдогду
7
Акбунар
34
Диабате
18
Яхович
27
Ндиайе
4-2-1-1-2
16
Муслера
27
Люиндама
23
Маркао
2
Озбайраклы
4
Сараччи
8
Фегули
14
Антальялы
83
Фернандеш
7
Актюркоглу
11
Килинк
28
Дервисоглу
27
7
Палули
7
Палули
27
27
Ндиайе
13
Эсити
13
Эсити
27
Ндиайе
34
Диабате
10
Трипич
10
Трипич
34
Диабате
8
Айдогду
44
Зули
44
Зули
8
Айдогду
18
Яхович
12
Идейе
12
Идейе
18
Яхович
7
Актюркоглу
7
Оникуру
7
Оникуру
7
Актюркоглу
8
Фегули
18
Байрам
18
Байрам
8
Фегули
14
Антальялы
5
Этебо
5
Этебо
14
Антальялы
11
Килинк
10
10
11
Килинк
28
Дервисоглу
17
Джаглаян
17
Джаглаян
28
Дервисоглу
Остались в запасе
Гезтепе
Галатасарай
1
Arda Özcimen
ЦФ
22
Керим Алиджи
ПЗ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
1
Окан Кочук
ВР
99
Фатих Озтюрк
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
8
Эмре Акбаба
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
1
Arda Özcimen
ЦФ
22
Керим Алиджи
ПЗ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
Остались в запасе
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
1
Окан Кочук
ВР
99
Фатих Озтюрк
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
8
Эмре Акбаба
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Гезтепе - Галатасарай
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
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