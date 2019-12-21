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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Галатасарай
Гезтепе - Галатасарай: обзор матча 21 декабря 2019
Гезтепе
21.12.2019, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Галатасарай
9'
К. Джером
27'
Л. Гассама (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Галатасарай
89'
Желтая карточка
Маркао
Желтая карточка
Тити
83'
75'
Желтая карточка
С. Фегули
Желтая карточка
К. Джером
57'
27'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Л. Гассама
ГОЛ! 1:0!
К. Джером
Пас отдал
Тити
9'
Желтая карточка
Л. Гассама
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
34
Бету
ВР
4
Тити
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Гезтепе
25
Бубакар Санне
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
2-2-1
34
Бету
4
Тити
89
Гассама
7
Гюрлер
8
Айдогду
35
Джером
3-3-2-2
16
Муслера
25
Мариано
23
Маркао
4
Донк
18
Байрам
8
Фегули
5
Нагатомо
8
Инан
20
Бельханда
8
Бабел
9
Фалькао
Остались в запасе
Гезтепе
Галатасарай
25
Бубакар Санне
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
23
Эмин Байрам
ЦЗ
1
Окан Кочук
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
25
Бубакар Санне
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Остались в запасе
23
Эмин Байрам
ЦЗ
1
Окан Кочук
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Гезтепе - Галатасарай
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
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