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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Гезтепе
Галатасарай - Гезтепе: обзор матча 18 июля 2020
Галатасарай
18.07.2020, суббота, 21:00
Турция. Суперлига, 33 тур
3 : 1
Завершен
Гезтепе
60'
М. Сараччи
81'
Э. Акбаба
90+8'
Ю. Акгюн
78'
S. Napoleoni
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Гезтепе
ГОЛ! 3:1!
Ю. Акгюн
Пас отдал
Т. Антальялы
90'
+8
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
Э. Акбаба
90'
+5
Замена
️️️️
A. BÃ¼yÃ¼k
90'
+3
Замена
М. Линнес
️️️️
Ф. Фильо Мариано
90'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
О. Байрам
89'
Замена
Т. Антальялы
️️️️
С. Фегули
89'
85'
Замена
С. Боргес
️️️️
А. Озтюрк
ГОЛ! 2:1!
Э. Акбаба
81'
78'
ГОЛ! 1:1!
S. Napoleoni
Пас отдал
М. Палули
76'
Замена
К. Атакан Кесгин
️️️️
M. MossorÃ³
ГОЛ! 1:0!
М. Сараччи
60'
49'
Желтая карточка
B.
Пенальти не реализован!
A. BÃ¼yÃ¼k
49'
45'
Желтая карточка
А. Нукан
Желтая карточка
Р. Донк
35'
Желтая карточка
Маркао
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Гезтепе
22
Beto
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
10
Marcio MossorÃ³
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Галатасарай
98
Берк Балабан
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
8
SelÃ§uk Inan
ЦП
70
Джесс Секидика
ЦФ
11
Юнус Акгюн
ЦФ
Гезтепе
27
Lamine Gassama
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
25
Wallace Reis
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
8
Андре Каштру
АП
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
28
Metin Yildirim
ЦФ
24
Eren Bilen
ЦФ
3-3-3-1
1
Кочук
25
Мариано
18
Байрам
4
Донк
4
Сараччи
8
Фегули
23
Маркао
14
Сери
20
Бельханда
8
Акбаба
7
4-5-1
22
33
Нукан
41
Эмир
7
Палули
33
Озтюрк
8
Айдогду
10
Трипич
10
99
7
Акбунар
71
Бийого Поко
25
Мариано
25
Линнес
25
Линнес
25
Мариано
18
Байрам
10
Дурмаз
10
Дурмаз
18
Байрам
8
Фегули
14
Антальялы
14
Антальялы
8
Фегули
8
Акбаба
11
Акгюн
11
Акгюн
8
Акбаба
33
Озтюрк
5
Боргес
5
Боргес
33
Озтюрк
10
20
Кесгин
20
Кесгин
10
Остались в запасе
Галатасарай
Гезтепе
98
Берк Балабан
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
8
SelÃ§uk Inan
ЦП
70
Джесс Секидика
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
28
Metin Yildirim
ЦФ
24
Eren Bilen
ЦФ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
25
Wallace Reis
ЦЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
8
Андре Каштру
АП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
98
Берк Балабан
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
8
SelÃ§uk Inan
ЦП
70
Джесс Секидика
ЦФ
Остались в запасе
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
28
Metin Yildirim
ЦФ
24
Eren Bilen
ЦФ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
25
Wallace Reis
ЦЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
8
Андре Каштру
АП
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Галатасарай - Гезтепе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
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