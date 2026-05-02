3 мая на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне состоится матч 32-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Трабзонспор» примет «Гезтепе». Встреча команд из топ-6 обещает быть напряжeнной. Хозяева не могут победить три тура подряд, а гости находятся в отличной форме.

«Трабзонспор»

Бордово-синие подходят к матчу после гостевого поражения от «Коньяспора» (1:2) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда стабильно забивает в 20 последних матчах Суперлиги, но и пропускает в четырeх последних встречах. Пол Онуачу с 24 голами в 31 матче является одним из лучших бомбардиров лиги и главной ударной силой. «Трабзонспор» забивает в 19 из 21 последних матчей и не проигрывает в 8 из 10 последних очных встреч против «Гезтепе», забивая в 9 последних матчах.

«Гезтепе»

Измирцы подходят к матчу после домашней победы над «Антальяспором» (2:0) и не проигрывают на протяжении трeх последних туров. Команда стабильно забивает в семи последних матчах и демонстрирует отличную результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Жуан с 11 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром. «Гезтепе» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

Факты о командах

«Трабзонспор»

Не может выиграть в 3 последних матчах Суперлиги

Забивает в 20 последних матчах Суперлиги

Пропускает в 4 последних матчах Суперлиги

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей против «Гезтепе»

Забивает в 9 последних очных матчах против «Гезтепе»

«Гезтепе»

Не проигрывает в 3 последних матчах Суперлиги

Забивает в 7 последних матчах Суперлиги

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру

Проигрывает в 8 из 10 последних матчей против «Трабзонспора»

Пропускает в 9 последних очных матчах против «Трабзонспора»

Прогноз на матч «Трабзонспор» – «Гезтепе»

«Трабзонспор» имеет заметное историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Гезтепе» в 8 из 10 последних матчей, забивая в 9 последних встречах. Хозяева будут мотивированы прервать серию без побед. «Гезтепе» находится в хорошей форме, но выезд в Трабзон – всегда сложное испытание. Ожидаем, что хозяева сумеют одержать победу.

Рекомендованные ставки