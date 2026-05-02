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«Трабзонспор» – «Гезтепе»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.7

02 мая 2026 10:00
Трабзонспор - Гезтепе
02 мая 2026, суббота 20:00 | Турция. Суперлига, 32 тур
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1.70
Победа «Трабзонспора»
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3 мая на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне состоится матч 32-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Трабзонспор» примет «Гезтепе». Встреча команд из топ-6 обещает быть напряжeнной. Хозяева не могут победить три тура подряд, а гости находятся в отличной форме.

«Трабзонспор»

Бордово-синие подходят к матчу после гостевого поражения от «Коньяспора» (1:2) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда стабильно забивает в 20 последних матчах Суперлиги, но и пропускает в четырeх последних встречах. Пол Онуачу с 24 голами в 31 матче является одним из лучших бомбардиров лиги и главной ударной силой. «Трабзонспор» забивает в 19 из 21 последних матчей и не проигрывает в 8 из 10 последних очных встреч против «Гезтепе», забивая в 9 последних матчах.

«Гезтепе»

Измирцы подходят к матчу после домашней победы над «Антальяспором» (2:0) и не проигрывают на протяжении трeх последних туров. Команда стабильно забивает в семи последних матчах и демонстрирует отличную результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Жуан с 11 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром. «Гезтепе» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

Факты о командах

«Трабзонспор»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах Суперлиги
  • Забивает в 20 последних матчах Суперлиги
  • Пропускает в 4 последних матчах Суперлиги
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей против «Гезтепе»
  • Забивает в 9 последних очных матчах против «Гезтепе»

«Гезтепе»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Суперлиги
  • Забивает в 7 последних матчах Суперлиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • Проигрывает в 8 из 10 последних матчей против «Трабзонспора»
  • Пропускает в 9 последних очных матчах против «Трабзонспора»

Прогноз на матч «Трабзонспор» – «Гезтепе»

«Трабзонспор» имеет заметное историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Гезтепе» в 8 из 10 последних матчей, забивая в 9 последних встречах. Хозяева будут мотивированы прервать серию без побед. «Гезтепе» находится в хорошей форме, но выезд в Трабзон – всегда сложное испытание. Ожидаем, что хозяева сумеют одержать победу.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Трабзонспора» – коэффициент 1.7
  • Обе забьют – да

1.70
Победа «Трабзонспора»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Турция. Суперлига Гезтепе Трабзонспор
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