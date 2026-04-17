«Коджаелиспор» – «Гезтепе»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2026 с коэффициентом 2.45

17 апреля 2026 10:07
18 апр. 2026, суббота 17:00 | Турция. Суперлига, 30 тур
2.45
Тотал больше 2.5
18 апреля в 30-м туре чемпионата Турции «Коджаелиспор» примет «Гезтепе». Хозяева идут в середине таблицы и уже четыре тура подряд не могут победить, а гости находятся ближе к еврокубковой зоне и заметно активнее выглядят в атаке. При этом обе команды в последних матчах допускают много ошибок у своих ворот, поэтому встреча имеет хорошие шансы получиться открытой.

«Коджаелиспор»

«Коджаелиспор» после 29 туров набрал 35 очков и занимает 9 место. В прошлом туре команда сумела отобрать очки у «Галатасарая», сыграв 1:1, однако в целом текущий отрезок нельзя назвать удачным. В последних пяти матчах хозяева забили только 3 мяча и пропустили 8. Средняя результативность в 0.60 гола за игру говорит о проблемах впереди, особенно против соперников, которые умеют играть первым номером. При этом в очных матчах с «Гезтепе» у команды неплохая статистика, а дома «Коджаелиспор» часто действует смелее и плотнее.

«Гезтепе»

«Гезтепе» идет на 6 месте с 47 очками и выглядит интереснее в атаке. Команда забивает в пяти последних матчах подряд, а на этом отрезке отличилась 9 раз. В среднем гости забивают 1.80 гола за матч, что заметно выше показателей соперника. Но оборона у «Гезтепе» далека от идеала: 10 пропущенных мячей за пять встреч, в том числе три от «Касымпаши» и три от «Галатасарая». Именно поэтому гости редко проводят спокойные матчи и нередко втягиваются в обмен атаками.

Факты о командах

«Коджаелиспор»

  • 9 место и 35 очков после 29 туров
  • Не выигрывает в 4 последних матчах
  • В последних 5 играх забил 3 гола
  • В последних 5 играх пропустил 8 голов
  • В среднем забивает 0.60 гола за игру
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Гезтепе»

«Гезтепе»

  • 6 место и 47 очков после 29 туров
  • Забивает в 5 последних матчах подряд
  • В последних 5 играх забил 9 голов
  • В последних 5 играх пропустил 10 голов
  • В среднем забивает 1.80 гола за игру
  • В среднем пропускает 2.00 гола за игру

Прогноз на матч «Коджаелиспор» – «Гезтепе»

Матч выглядит удобным для ставки на голы. «Коджаелиспор» дома наверняка постарается сыграть активнее, чем в предыдущих турах, а «Гезтепе» почти всегда поддерживает высокий темп и сам создает достаточно моментов. При этом обе команды не внушают доверия в обороне, поэтому закрытого футбола здесь ждать сложно. По сумме факторов гости выглядят чуть предпочтительнее, но основным вариантом все же выглядит результативный рынок.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.45
  • «Гезтепе» не проиграет

Автор: Гроховский Сергей
Турция. Суперлига Гезтепе Коджаэлиспор
